Укрaїнa
39
Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 28 жовтня: коли не буде електроенергії

У ДТЕК опублікували графік відключення світла на Дніпропетровщині на 28 жовтня.

Відключення світла

Відключення світла / © iStock

Компанія ДТЕК опублікувала графік стабілізаційних відключень електроенергії для Дніпропетровської області на вівторок, 28 жовтня.

Про це повідомили ДТЕК у соцмережах.

Відключення розподілені між чергами і діятимуть у різний час протягом доби.

Дніпропетровщина графік відключення світла на 28 жовтня / © ДТЕК

Дніпропетровщина графік відключення на 28 жовтня. / © ДТЕК

Нагадаємо, завтра, 28 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Російські удари по об’єктах української енергетичної системи спрямовані на те, щоб змусити Україну капітулювати, проте влаштувати повний і всеосяжний блекаут по всій країні ворогу не вдасться.

