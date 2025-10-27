- Дата публікації
Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 28 жовтня: коли не буде електроенергії
У ДТЕК опублікували графік відключення світла на Дніпропетровщині на 28 жовтня.
Компанія ДТЕК опублікувала графік стабілізаційних відключень електроенергії для Дніпропетровської області на вівторок, 28 жовтня.
Про це повідомили ДТЕК у соцмережах.
Відключення розподілені між чергами і діятимуть у різний час протягом доби.
Нагадаємо, завтра, 28 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.
Російські удари по об’єктах української енергетичної системи спрямовані на те, щоб змусити Україну капітулювати, проте влаштувати повний і всеосяжний блекаут по всій країні ворогу не вдасться.