Укрaїнa
1112
1 хв

Графіки відключення світла в Україні 21 листопада: коли не буде електроенергії

В “Укренерго” повідомили, що аварійні знеструмлення скасовані, але ГПВ залишаються на цілий день.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

В Україні скасовано режим аварійних знеструмлень, який раніше застосовувався у більшості регіонів. Натомість, для споживачів по всій країні продовжать діяти планові заходи обмеження споживання електроенергії. Також відомо графік відключення на 21 листопада.

Про це повідомляє «Укренерго».

Обмеження на 21 листопада

У середу, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовані такі заходи обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ): діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. Це означає, що відключення проводитимуться за заздалегідь оприлюдненими місцевими графіками.

  • Графіки обмеження потужності (ГОП): будуть застосовані з 00:00 до 23:59 виключно для промислових споживачів.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, у Києві та більшості областей припинили діяти графіки відключення світла. Почали діяти екстрені та аварійні відключення.

Масштабні відключення світла у четвер, 19 листопада, пов’язані із вимушеним зменшенням генерації електроенергії на трьох українських АЕС. Російська терористична армія повітряними ударами пошкодила лінії, що передають електроенергію від атомних електростанцій.

