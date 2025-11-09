- Дата публікації
Оновлені графіки відключень світла на 9 листопада в регіонах України
Через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають по всіх регіонах України.
Масовані удари по енергетичних об’єктах України значно пошкодили енергосистему. Щоб забезпечити стабільну роботу мережі, енергетики запроваджують графіки планових відключень електроенергії.
Яка ситуація в енергосистемі розповіли у ДТЕК.
Київ та Київська область
Харківщина
Одещина
Дніпропетровщина
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 листопада Росія завдала масованого удару по всім регіонам України. Наразі енергетики працюють, щоб відновити енергетику.