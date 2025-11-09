ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
486
1 хв

Оновлені графіки відключень світла на 9 листопада в регіонах України

Через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають по всіх регіонах України.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

Масовані удари по енергетичних об’єктах України значно пошкодили енергосистему. Щоб забезпечити стабільну роботу мережі, енергетики запроваджують графіки планових відключень електроенергії.

Яка ситуація в енергосистемі розповіли у ДТЕК.

Київ та Київська область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Харківщина

Одещина

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Дніпропетровщина

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 листопада Росія завдала масованого удару по всім регіонам України. Наразі енергетики працюють, щоб відновити енергетику.

