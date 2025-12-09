- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3085
- Час на прочитання
- 1 хв
Екстрені відключення світла скасували у кількох областях: подробиці
В Україні скасували екстрені відключення світла в низці регіонів.
Компанія ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень електроенергії в низці регіонів. Зокрема, відновлено стабільне електропостачання в Одеській та Дніпропетровській областях, а також у місті Києві та Київській області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби у Telegram.
За інформацією енергокомпанії, рішення ухвалено після стабілізації навантаження на енергосистему та збалансування споживання.
У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, і в разі нових змін компанія оперативно інформуватиме споживачів у своєму офіційному Telegram-каналі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 грудня у низці областей України оновили графіки стабілізаційних відключень світла.