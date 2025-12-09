Екстрені відключення світла скасували у кількох областях: подробиці

Графіки світла

Компанія ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень електроенергії в низці регіонів. Зокрема, відновлено стабільне електропостачання в Одеській та Дніпропетровській областях, а також у місті Києві та Київській області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби у Telegram.

За інформацією енергокомпанії, рішення ухвалено після стабілізації навантаження на енергосистему та збалансування споживання.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, і в разі нових змін компанія оперативно інформуватиме споживачів у своєму офіційному Telegram-каналі.

