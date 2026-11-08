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Графіки більше не діють: ДТЕК повідомив про екстрені відключення світла
Екстрені відключення електроенергії тривають одразу в кількох регіонах України.
У Києві, Київській області та Дніпрі тривають екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
Де діють екстрені відключення світла 8 листопада
За інформацією енергетиків, екстрені обмеження наразі застосовують у столиці, Київській області та Дніпрі.
«Київ, Київська область та місто Дніпро: тривають екстрені відключення», — йдеться в повідомленні ДТЕК.
У компанії наголосили, що під час екстрених знеструмлень звичні графіки не застосовуються. Тож споживачам не варто орієнтуватися на заздалегідь оприлюднені години відключень.
«В разі змін будемо вас інформувати у нашому Telegram-каналі», — зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що через повторні російські атаки на енергосистему на Дніпропетровщині без електроенергії залишилися понад 600 тисяч споживачів. Знеструмлення охопили кілька районів області та Дніпро, а лікарні й об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення від генераторів.