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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Графіки більше не діють: ДТЕК повідомив про екстрені відключення світла

Екстрені відключення електроенергії тривають одразу в кількох регіонах України.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Екстрені відключення світла в Україні

Екстрені відключення світла в Україні / © Фото з відкритих джерел

У Києві, Київській області та Дніпрі тривають екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Де діють екстрені відключення світла 8 листопада

За інформацією енергетиків, екстрені обмеження наразі застосовують у столиці, Київській області та Дніпрі.

«Київ, Київська область та місто Дніпро: тривають екстрені відключення», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

У компанії наголосили, що під час екстрених знеструмлень звичні графіки не застосовуються. Тож споживачам не варто орієнтуватися на заздалегідь оприлюднені години відключень.

«В разі змін будемо вас інформувати у нашому Telegram-каналі», — зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що через повторні російські атаки на енергосистему на Дніпропетровщині без електроенергії залишилися понад 600 тисяч споживачів. Знеструмлення охопили кілька районів області та Дніпро, а лікарні й об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення від генераторів.

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