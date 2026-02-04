Графіки не діють: в Україні почалися аварійні відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Через масовані обстріли та пошкодження об’єктів генерації в Україні 4 лютого запроваджено екстрені заходи обмеження споживання. У низці регіонів застосовані аварійні відключення світла, а звичні графіки наразі не є актуальними.

Про це повідомило «Укренерго».

Унаслідок російських обстрілів в енергосистемі України виникла складна ситуація, через що в низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Раніше оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовуються аварійні відключення, тимчасово не діють. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати електропостачання.

Аварійні відключення буде скасовано після нормалізації ситуації в енергосистемі.

Обстановка може змінюватися, тому рекомендується стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у регіоні.

В «Укренерго» закликали тих, у кого наразі є електроенергія, користуватися нею максимально ощадливо.

До слова, Міненерго та Центр протидії дезінформації спростували фейки про «несправедливі» відключення світла в різних областях, пояснивши нерівномірність графіків суто технічними наслідками російських обстрілів. Тривалість знеструмлень залежить від фізичного стану конкретних підстанцій та ліній передачі в регіоні: де руйнування критичніші, там доставлення енергії складніше. Це не питання привілеїв, а реальність пошкоджень мережі, яку енергетики відновлюють цілодобово для повернення стабільного живлення всім українцям.