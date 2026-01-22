ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
2 хв

Графіки не діють: в Україні знову запроваджують аварійні відключення світла

Запроваджені раніше графіки не діють у кількох областях України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку четверга, 22 січня, в кількох регіонах України запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських обстрілів.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

Енергетики наголошують, що попередні графіки відключень світла у регіонах, де застосовані аварійні вимкнення, наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону», — додали в НЕК.

Київ

За даними ДТЕК і місцевої влади, у столиці сьогодні продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Відключення світла у Києві 22 січня. / © ДТЕК

Відключення світла у Києві 22 січня. / © ДТЕК

Дніпропетровська область

За командою «Укренерго» в регіоні застосовані екстрені відключення. У ДТЕК зауважили, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Харківська область

У Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в обленерго. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Полтавська область

В обленерго наголосили, що о 07:35 була отримана команда від «Укренерго» запровадити графіки аварійних відключень 5 черг. Причина — занижений рівень напруги.

Сумська область

На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень для 1-5 черг, відповідно до команди з НЕК «Укренерго», повідомили в обленерго.

Одеська область

У ДТЕК зауважили, що в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах діють екстрені, тобто аварійні відключення не за графіком. Це потрібно для розвантаження пошкодженого обладнання через ворожі атаки.

Запорізька область

За даними обленерго, у Запорізькій області застосовано графіки аварійних відключень. Також продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.

Київська область

За даними ДТЕК, у частині Броварського та частині Бучанського району продовжують діяти екстрені вимкнення. В інших районах Київщини запроваджено графіки стабілізаційних відключень.

Відключення на Київщині 22 січня. / © ДТЕК

Відключення на Київщині 22 січня. / © ДТЕК

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило, що в усіх регіонах протягом доби 22 січня будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обленерго та ДТЕК оприлюднили графіки.

Зауважимо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ переходить на жорсткі графіки відключень. З його слів, енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie