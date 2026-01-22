- Дата публікації
Графіки не діють: в Україні знову запроваджують аварійні відключення світла
Запроваджені раніше графіки не діють у кількох областях України.
Зранку четверга, 22 січня, в кількох регіонах України запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною через наслідки російських обстрілів.
Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
Енергетики наголошують, що попередні графіки відключень світла у регіонах, де застосовані аварійні вимкнення, наразі не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону», — додали в НЕК.
Київ
За даними ДТЕК і місцевої влади, у столиці сьогодні продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.
Дніпропетровська область
За командою «Укренерго» в регіоні застосовані екстрені відключення. У ДТЕК зауважили, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Харківська область
У Харкові та області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі, повідомили в обленерго. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Полтавська область
В обленерго наголосили, що о 07:35 була отримана команда від «Укренерго» запровадити графіки аварійних відключень 5 черг. Причина — занижений рівень напруги.
Сумська область
На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень для 1-5 черг, відповідно до команди з НЕК «Укренерго», повідомили в обленерго.
Одеська область
У ДТЕК зауважили, що в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах діють екстрені, тобто аварійні відключення не за графіком. Це потрібно для розвантаження пошкодженого обладнання через ворожі атаки.
Запорізька область
За даними обленерго, у Запорізькій області застосовано графіки аварійних відключень. Також продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.
Київська область
За даними ДТЕК, у частині Броварського та частині Бучанського району продовжують діяти екстрені вимкнення. В інших районах Київщини запроваджено графіки стабілізаційних відключень.
Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило, що в усіх регіонах протягом доби 22 січня будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обленерго та ДТЕК оприлюднили графіки.
Зауважимо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ переходить на жорсткі графіки відключень. З його слів, енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.