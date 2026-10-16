В Україні аварійні відключення світла / © ТСН

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Ввечері п’ятниці, 16 жовтня, у кількох областях України вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною екстрених обмежень стала складна ситуація в національній енергосистемі, зумовлена наслідками російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Що з графіками та коли повернуть світло

Фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для споживачів, однак доки тривають ремонти, планові розклади відключень не актуальні.

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«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації», — наголосили в компанії.

Ситуація в Києві та передмісті

Жителі столиці та прилеглих населених пунктів масово скаржаться на раптове зникнення електроенергії поза затвердженими графіками та різкі стрибки напруги в мережі.

«Без електрики — частина Солом’янського району, Відрадного та Борщагівки, а також Ірпеня і Вишневого», — повідомляє «Київ24».

У Києві того ж дня також виникли перебої з водопостачанням. Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Через нестабільну ситуацію енергетики закликали споживачів стежити за повідомленнями місцевих операторів та ощадливо використовувати електроенергію, коли вона є.

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Ситуація на Київщині

Ворожі атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури також призвели до запровадження екстрених знеструмлень у Київській області. За розпорядженням НЕК «Укренерго» аварійні обмеження електропостачання наразі застосовані в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

У Київській ОВА повідомили, що ці відключення не передбачені жодними графіками, тому фахівці наразі не можуть прогнозувати точну тривалість відсутності світла. Місцева влада запевняє, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки мешканців області.

Як російські атаки впливають на енергопостачання України

У жовтні російські атаки на енергетичну інфраструктуру вже призводили до масштабних перебоїв з електропостачанням. 9 жовтня через пошкодження енергооб’єктів у низці регіонів запровадили екстрені відключення, а звичайні графіки тимчасово припинили діяти. Згодом ситуація змінилася, проте цей випадок показав, що аварійні знеструмлення можуть запроваджувати без попередження.

У наступні дні енергетики попереджали про нові обмеження. Зокрема, 14 жовтня у частині областей діяли погодинні графіки для населення та обмеження потужності для промисловості. В «Укренерго» пояснювали, що ситуація в енергосистемі залишається залежною від наслідків російських атак, тому розклад відключень може змінюватися.

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16 жовтня російські війська знову масовано атакували українську енергетику. Внаслідок ударів у низці регіонів запровадили відключення світла, а в Луцьку після атаки безпілотників виник блекаут. Місцева влада звернулася до жителів із закликом підготуватися до тривалих перебоїв, адже наслідки удару позначилися на електропостачанні обласного центру.

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