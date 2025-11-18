- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 339
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки погодинних відключень 19 листопада: скільки не буде світла у Києві та регіонах
ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень електропостачання на середу, 19 листопада, для Києва та столичного регіона.
В Україні в суботу, 15 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відключень електропостачання — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Публікація оновлюється.
Нагадаємо, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла. В «Укренерго» розкрили правду, чому в одних областях світло завжди є, а в інших — темрява.