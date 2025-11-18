ТСН у соціальних мережах

Графіки погодинних відключень 19 листопада: скільки не буде світла у Києві та регіонах

ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень електропостачання на середу, 19 листопада, для Києва та столичного регіона.

Відключення світла в Україні

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 19 листопада / © ТСН.ua

В Україні в суботу, 15 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відключень електропостачання — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 листопада / © ДТЕК

Публікація оновлюється.

Нагадаємо, попри складну ситуацію в енергетиці, частина України обходиться без відключень світла. В «Укренерго» розкрили правду, чому в одних областях світло завжди є, а в інших — темрява.

