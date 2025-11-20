Графіки погодинних відключень 21 листопада: як довго будуть без світла Київ та регіони

Кефір, кімчі, комбуча, про та пребіотики, клітковина, усі навкруги говорять про мікробіом, баланс бактерій та «здорову флору». Але є один факт, який ми довго випускали з уваги, а саме те, що здоров’я кишківника починається не у животі, а у роті.