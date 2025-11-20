- Дата публікації
Графіки погодинних відключень 21 листопада: як довго будуть без світла Київ та регіони
ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень світла на п’ятницю, 21 листопада, для Києва та регіонів.
В Україні у п’ятницю, 21 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відключень — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Графік відключення світла на Одещині
Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що масштабні відключення світла спричинені серйозною проблемою в роботі АЕС. Через російські удари по електромережах вироблену на атомних електростанціях енергію неможливо доставити до споживачів.