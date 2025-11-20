ТСН у соціальних мережах

Графіки погодинних відключень 21 листопада: як довго будуть без світла Київ та регіони

ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень світла на п’ятницю, 21 листопада, для Києва та регіонів.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні 21 листопада / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні у п’ятницю, 21 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відключень — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві 21 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 21 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині

Графік відключення світла на Одещині 21 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що масштабні відключення світла спричинені серйозною проблемою в роботі АЕС. Через російські удари по електромережах вироблену на атомних електростанціях енергію неможливо доставити до споживачів.

