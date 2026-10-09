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Україну накрили екстрені відключення світла: де їх уже скасували (оновлено)
Зокрема вранці раптові знеструмлення охопили частину Києва та області.
Через ворожі обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла. У низці регіонів, зокрема на Київщині, попередні графіки не діяли, однак згодом ситуація змінилася.
Про це повідомили «Укренерго» та ДТЕК.
В окремих регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. У цих регіонах попередньо оприлюднені графіки відключень світла тимчасово не діють.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні обмеження скасують, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується.
Зокрема, за командою «Укренерго» екстрені відключення електроенергії запроваджували на правому березі Києва, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
Згодом у ДТЕК повідомили, що в Києві скасовано екстрені відключення світла і столиця повертається до графіків.
Ще пізніше в ДТЕК заявили, що екстрені відключення скасовано і для Київщини: регіон також повертається до графіків.
Нагадаємо, напередодні російські дрони атакували важливий енергооб’єкт у Києві. Тривають відновлювальні роботи. Наслідки та точне місце пошкоджень наразі не уточнено.
До слова, через проблеми з електропостачанням у п’яти районах правого берега Києва 8 жовтня впав тиск води, тож мешканців попереджали про можливі тимчасові перебої з водопостачанням.