Україну накрили екстрені відключення світла: де їх уже скасували (оновлено)

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через ворожі обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла. У низці регіонів, зокрема на Київщині, попередні графіки не діяли, однак згодом ситуація змінилася.

Про це повідомили «Укренерго» та ДТЕК.

Реклама

В окремих регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. У цих регіонах попередньо оприлюднені графіки відключень світла тимчасово не діють.

Реклама

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні обмеження скасують, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується.

Зокрема, за командою «Укренерго» екстрені відключення електроенергії запроваджували на правому березі Києва, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

Згодом у ДТЕК повідомили, що в Києві скасовано екстрені відключення світла і столиця повертається до графіків.

Ще пізніше в ДТЕК заявили, що екстрені відключення скасовано і для Київщини: регіон також повертається до графіків.

Реклама

Графік відключення світла в Київській області 9 жовтня / © ДТЕК

Нагадаємо, напередодні російські дрони атакували важливий енергооб’єкт у Києві. Тривають відновлювальні роботи. Наслідки та точне місце пошкоджень наразі не уточнено.

До слова, через проблеми з електропостачанням у п’яти районах правого берега Києва 8 жовтня впав тиск води, тож мешканців попереджали про можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

Новини партнерів