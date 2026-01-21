- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки скасовуються: в Україні запроваджують аварійні відключення світла
Зранку, 21 січня, в кількох регіонах України знову запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною.
Про це повідомили у НЕК «Укренерго».
В компанії наголошують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.
«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Ситуація в енергосистемі може змінитись», — наголосили в «Укренерго».
Зауважимо, актуальні графіки відключень у тому чи іншому регіоні можна переглянути на сторінках обленерго.