Графіки скасовуються: в Україні запроваджують аварійні відключення світла

Зранку, 21 січня, в кількох регіонах України знову запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

В компанії наголошують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Ситуація в енергосистемі може змінитись», — наголосили в «Укренерго».

Зауважимо, актуальні графіки відключень у тому чи іншому регіоні можна переглянути на сторінках обленерго.