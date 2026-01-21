ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Графіки скасовуються: в Україні запроваджують аварійні відключення світла

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Графіки скасовуються: в Україні запроваджують аварійні відключення світла

© Associated Press

Зранку, 21 січня, в кількох регіонах України знову запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

В компанії наголошують, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Ситуація в енергосистемі може змінитись», — наголосили в «Укренерго».

Зауважимо, актуальні графіки відключень у тому чи іншому регіоні можна переглянути на сторінках обленерго.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie