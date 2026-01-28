ТСН у соціальних мережах

116
1 хв

Графіки скасували: в Україні запроваджують аварійні відключення

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Зранку середи, 28 січня, в кількох регіонах України знову запроваджують аварійні відключення світла. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — наголосили в компанії.

Зауважимо, що у регіонах, де застосовані аварійні знеструмлення, попередньо оприлюднені графіки не діють. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В НЕК наголошують, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Київ

У ДТЕК наголошують, що, за наказом НЕК “Укренерго” запроваджені екстрені відключення електроенергії.  Графіки відключень при цьому не діють. 

Одеська область

За даними ДТЕК, в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком. Це, наголошують у компанії, потрібно для розвантаження пошкодженого обладнання через атаки РФ.

Новина доповнюється
Дата публікації
