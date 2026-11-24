Відключення світла в Україні 25 листопада / © ТСН

Реклама

У середу, 25 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Реклама

Якими будуть обмеження електроенергії 25 листопада

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Реклама

Причиною таких заходів стали наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електроенергію споживачам.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК (доповнюється).

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 25 листопада:

Група 1: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 2: 12:00-16:30

Група 3: 12:30-17:00

Група 4: 14:00-18:30

Група 5: 14:30-19:00

Група 6: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 7: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 8: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 9: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 10: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 11: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 12: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 13: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 14: 12:00-16:30

Група 15: 12:30-17:00

Група 16: 14:00-18:30

Група 17: 14:30-19:00

Група 18: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 19: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 20: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 21: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 22: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 23: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 24: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 25: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 26: 12:00-16:30

Група 27: 12:30-17:00

Група 28: 14:00-18:30

Група 29: 14:30-19:00

Група 30: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 31: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 32: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 33: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 34: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 35: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 36: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 37: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 38: 12:00-16:30

Група 39: 12:30-17:00

Група 40: 14:00-18:30

Група 41: 14:30-19:00

Група 42: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 43: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 44: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 45: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 46: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 47: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 48: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Група 49: 12:00-16:00, 23:00-24:00

Група 50: 12:00-16:30

Група 51: 12:30-17:00

Група 52: 14:00-18:30

Група 53: 14:30-19:00

Група 54: 06:00-09:30, 15:00-19:30

Група 55: 06:00-10:00, 16:00-20:00

Група 56: 06:00-10:30, 16:30-20:30

Група 57: 08:00-12:30, 17:00-22:00

Група 58: 09:30-14:00, 18:30-23:00

Група 59: 10:00-14:30, 19:00-24:00

Група 60: 10:30-15:00, 19:30-24:00

Реклама

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 25 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 18:00

Черга 1.2: 12:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

Черга 2.1: 14:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 2.2: 14:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 3.1: 08:00 — 11:00, 17:30 — 20:30

Черга 3.2: 06:00 — 11:00, 17:30 — 20:30

Черга 4.1: 06:00 — 10:00, 16:30 — 21:30

Черга 4.2: 06:00 — 10:00, 16:30 — 21:30

Черга 5.1: 09:30 — 15:00, 20:00 — 23:30

Черга 5.2: 09:30 — 15:00, 20:00 — 22:00

Черга 6.1: 10:30 — 17:00, 21:00 — 23:30

Черга 6.2: 10:30 — 17:00, 21:00 — 23:30

Графік відключення світла в Одеській області

Після останніх російських обстрілів на Одещині кількість локальних аварій в електромережах зросла у 15 разів, хоча енергетикам уже вдалося стабілізувати ситуацію. За інформацією ДТЕК, щоб уникнути перевантажень і повторних відключень, потужні електроприлади після повернення світла потрібно вмикати поступово, по черзі, особливо це стосується електроопалення.

Графік відключення світла на Одещині 25 листопада:

Реклама

Черга 1.1: 14:00 — 20:30

Черга 1.2: 06:00 — 07:30, 14:00 — 20:30

Черга 2.1: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00

Черга 2.2: 06:00 — 07:30, 14:00 — 18:00

Черга 3.1: 07:00 — 11:00, 12:00 — 14:30, 17:30 — 21:30

Черга 3.2: 07:00 — 11:00, 12:00 — 14:30, 17:30 — 21:30

Черга 4.1: 08:00 — 11:00, 17:30 — 21:30

Черга 4.2: 07:00 — 11:00, 17:30 — 21:30

Черга 5.1: 10:30 — 18:00, 21:00 — 22:30

Черга 5.2: 10:30 — 18:00, 21:00 — 24:00

Черга 6.1: 10:30 — 14:30, 21:00 — 24:00

Черга 6.2: 10:30 — 14:30, 21:00 — 24:00

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 25 листопада:

Черга 1.1: 05:30 — 08:00, 15:00 — 20:30

Черга 1.2: 08:00 — 11:30, 15:00 — 18:30

Черга 2.1: 11:30 — 15:00, 22:00 — 00:00

Черга 2.2: 00:00 — 00:30, 11:30 — 15:00, 18:30 — 22:00

Черга 3.1: 08:00 — 11:30, 15:00 — 18:30, 22:00 — 00:00

Черга 3.2: 00:00 — 00:30, 05:30 — 08:00, 18:30 — 22:00

Черга 4.1: 08:00 — 11:30, 18:30 — 22:00

Черга 4.2: 00:00 — 00:30, 08:00 — 11:30, 15:00 — 20:30

Черга 5.1: 05:30 — 08:00, 11:30 — 18:30

Черга 5.2: 11:30 — 15:00, 22:00 — 00:00

Черга 6.1: 11:30 — 18:30

Черга 6.2: 11:30 — 15:00, 18:30 — 22:00

Графік відключення світла в Запорізькій області

Близько 17:00 російський удар по енергетичній інфраструктурі знеструмив 53,3 тисячі споживачів у Запоріжжі та прилеглих населених пунктах, також у мережі фіксували нестабільну напругу. За словами керівника «Запоріжжяобленерго» Андрія Стасевського, після зникнення загрози повторних атак енергетики розпочали аварійні роботи й уже до 18:00 відновили електропостачання та стабілізували напругу, однак ремонт обладнання для повернення повноцінної схеми живлення триває.

Графік відключення світла у Запорізькій області 25 листопада:

Черга 1.1: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Черга 1.2: 10:00 — 15:00, 19:00 — 24:00

Черга 2.1: 04:00 — 09:00, 13:00 — 18:00, 23:30 — 24:00

Черга 2.2: 00:00 — 04:30, 11:30 — 16:30, 22:00 — 24:00

Черга 3.1: 04:00 — 09:00, 13:00 — 18:00, 23:30 — 24:00

Черга 3.2: 00:00 — 00:30, 16:00 — 20:30

Черга 4.1: 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30

Черга 4.2: 00:00 — 00:30, 16:00 — 20:30

Черга 5.1: 00:00 — 04:30, 11:30 — 16:30, 22:00 — 24:00

Черга 5.2: 10:00 — 15:00, 19:00 — 24:00

Черга 6.1: 00:00 — 00:30, 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Черга 6.2: 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 25 листопада:

Черга 1.1: 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Черга 1.2: 00:30 — 02:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 16:30, 19:30 — 21:30

Черга 2.1: 02:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 02:30 — 03:30, 08:30 — 10:30, 14:30 — 17:30, 20:30 — 22:30

Черга 3.1: 03:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

Черга 3.2: 03:30 — 04:30, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 21:30 — 23:30

Черга 4.1: 04:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.2: 04:30 — 06:30, 10:30 — 13:30, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

Черга 5.1: 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 5.2: 06:00 — 07:30, 12:00 — 14:30, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Черга 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Черга 6.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 08:30, 12:30 — 15:30, 18:30 — 20:30

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 25 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Черга 1.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Черга 2.1: 05:30 — 09:00, 12:30 — 19:30

Черга 2.2: 05:30 — 09:00, 12:30 — 19:30

Черга 3.1: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00

Черга 3.2: 00:00 — 02:00, 09:00 — 12:30, 16:00 — 23:00

Черга 4.1: 09:00 — 12:30, 20:00 — 23:00

Черга 4.2: 09:00 — 12:30, 20:00 — 23:00

Черга 5.1: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

Черга 5.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

Черга 6.1: 12:00 — 16:00, 23:00 — 24:00

Черга 6.2: 12:00 — 16:00, 23:00 — 24:00

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 25 листопада:

Черга 1.1: 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Черга 1.2: 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Черга 2.1: 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 4.1: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 4.2: 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 5.1: 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.2: 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 25 листопада:

Черга 1.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00

Черга 1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 22:00 — 00:00

Черга 2.1: 20:00 — 00:00

Черга 2.2: 18:00 — 22:00

Черга 3.1: 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

Черга 3.2: 14:00 — 18:00, 20:00 — 00:00

Черга 4.1: 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 4.2: 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 5.1: 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Черга 5.2: 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 6.1: 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 6.2: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 25 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 1.2: 12:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 2.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 08:00 — 09:30, 13:00 — 16:30, 20:00 — 24:00

Черга 3.1: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Черга 3.2: 06:00 — 09:30, 13:00 — 16:30

Черга 4.1: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 4.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 5.1: 13:00 — 16:30, 20:00 — 00:00

Черга 5.2: 13:00 — 16:30, 20:00 — 00:00

Черга 6.1: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Черга 6.2: 09:30 — 13:00, 16:30 — 20:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 25 листопада:

Черга 1: 08:00 — 11:00, 14:30 — 17:30, 19:30 — 22:00

Черга 2: 08:00 — 11:00, 14:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Черга 3: 11:00 — 14:30, 17:30 — 21:00

Черга 4: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 20:30 — 22:30

Черга 5: 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 21:00 — 23:00

Черга 6: 08:00 — 11:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 22:30

Черга 7: 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 18:00 — 20:30

Черга 8: 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:30, 22:30 — 24:00

Черга 9: 11:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 10: 11:00 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 11: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:00

Черга 12: 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:30, 17:30 — 20:00

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 25 листопада:

Черга 1.1: 12:00 — 16:00, 20:00 — 24:00

Черга 1.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.1: 06:00 — 08:00, 16:00 — 20:00

Черга 2.2: 06:00 — 08:00, 16:00 — 20:00

Черга 3.1: 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Черга 4.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Черга 5.1: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Черга 5.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 20:00

Черга 6.1: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 6.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Графіки відключень у Вінницькій області

Графік відключення світла на Вінничині 25 листопада:

Черга 1.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 1.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 2.1: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 2.2: 08:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

Черга 4.1: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 4.2: 10:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Черга 5.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 5.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Черга 6.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 25 листопада:

Черга 1.1: 08:00 — 12:30

Черга 1.2: 08:00 — 12:30

Черга 2.1: 23:00 — 24:00

Черга 2.2: 19:30 — 20:30

Черга 3.1: 19:30 — 23:00

Черга 3.2: без відключень

Черга 4.1: 16:00 — 19:30

Черга 4.2: 16:00 — 19:30

Черга 5.1: без відключень

Черга 5.2: без відключень

Черга 6.1: 12:30 — 16:00

Черга 6.2: 12:30 — 16:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 25 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 20:00

Черга 1.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 20:00

Черга 2.1: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 2.2: 09:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 3.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 3.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 4.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 4.2: 08:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

Черга 5.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 5.2: 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Черга 6.1: 12:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

Черга 6.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 25 листопада:

Черга 1.1: 11:30 — 16:00, 18:30 — 22:30

Черга 1.2: 05:30 — 10:30, 15:30 — 20:30

Черга 2.1: 09:00 — 13:30, 16:00 — 20:30

Черга 2.2: 09:00 — 13:30, 16:00 — 20:30

Черга 3.1: 11:00 — 15:30, 18:00 — 22:30

Черга 3.2: 12:30 — 17:00, 19:30 — 24:00

Черга 4.1: 05:30 — 10:00, 12:30 — 17:00, 21:30 — 24:00

Черга 4.2: 05:30 — 10:00, 14:30 — 19:00

Черга 5.1: 13:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

Черга 5.2: 09:00 — 14:00, 16:00 — 21:00

Черга 6.1: 05:30 — 10:00, 15:00 — 20:00

Черга 6.2: 07:30 — 12:00, 15:00 — 20:00

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 25 листопада:

Черга 1.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Черга 1.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Черга 2.1: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Черга 2.2: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Черга 3.1: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Черга 3.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:30, 22:00 — 00:00

Черга 4.1: 12:00 — 14:00, 17:30 — 20:00, 22:00 — 00:00

Черга 4.2: 10:30 — 14:00, 17:30 — 20:00

Черга 5.1: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Черга 5.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 22:00

Черга 6.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:30 — 20:00

Черга 6.2: 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:30, 22:00 — 00:00

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 25 листопада:

Черга 1.1: 20:00 — 22:00

Черга 1.2: 22:00 — 24:00

Черга 2.1: 17:30 — 20:00

Черга 2.2: 17:30 — 20:00

Черга 3.1: 15:30 — 17:30

Черга 3.2: 15:30 — 17:30

Черга 4.1: 08:00 — 10:30

Черга 4.2: 08:00 — 10:30

Черга 5.1: 10:30 — 13:00

Черга 5.2: 10:30 — 13:00

Черга 6.1: 13:00 — 15:30

Черга 6.2: 13:00 — 15:30

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 25 листопада:

Черга 1.1: 20:30 — 24:00

Черга 1.2: 08:00 — 09:30

Черга 2.1: 08:00 — 09:30

Черга 2.2: 09:30 — 13:00

Черга 3.1: 09:30 — 13:00

Черга 3.2: 16:30 — 20:00

Черга 4.1: 16:30 — 20:30

Черга 4.2: без відключень

Черга 5.1: без відключень

Черга 5.2: 13:00 — 16:30

Черга 6.1: 13:00 — 16:30

Черга 6.2: без відключень

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 25 листопада:

Черга 2.1: 14:00 — 17:00

Черга 2.2: 14:00 — 17:00

Черга 3.1: 17:00 — 20:00

Черга 3.2: 17:00 — 20:00

Черга 4.1: 11:00 — 14:00

Черга 4.2: 11:00 — 14:00

Черга 5.1: 08:00 — 11:00

Черга 5.2: 08:00 — 11:00

Черга 6.1: 20:00 — 22:00

Черга 6.2: 22:00 — 00:00

Де ситуація з електропостачанням залишається найскладнішою

Станом на 24 листопада наслідки російських атак продовжували відчувати одразу кілька регіонів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях залишалася без світла. Найскладніша ситуація була на Харківщині, де замість звичайних погодинних графіків довелося застосовувати аварійні відключення.

На Одещині та Дніпропетровщині енергетики також продовжували оговтуватися від ударів по енергооб’єктах. На Дніпропетровщині за два дні російські війська атакували чотири об’єкти ДТЕК, а через пошкодження обладнання та магістральних мереж без електроенергії залишилися близько 353 тисяч осель. В Одесі вдалося відновити живлення об’єктів критичної інфраструктури, однак ремонтні роботи в регіоні тривали.

А 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру аварійні відключення запроваджували одразу у трьох західних областях — Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській. В «Укренерго» тоді пояснювали, що такі обмеження були необхідні для стабілізації роботи енергосистеми.

Новина доповнюється

Новини партнерів