Графіки відключень електроенергії на 5 січня: що потрібно знати українцям
5 січня у більшості регіонів України діятимуть погодинні відключення світла та обмеження потужності для промислових споживачів через наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України продовжать діяти погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Як повідомляє Укренерго, такі заходи запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Важливо: ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Експерти наголошують: коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо, аби уникнути додаткового навантаження на мережі та забезпечити стабільність роботи системи.
Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні можуть тривати щонайменше до березня. Експерт пояснив, чому зима створює критичне навантаження на енергосистему.