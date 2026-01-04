Графіки відключень електроенергії на 5 січня: що потрібно знати українцям

Відключення світла в Україні

Завтра, 5 січня, у більшості регіонів України продовжать діяти погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомляє Укренерго, такі заходи запроваджуються через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Важливо: ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час та обсяг відключень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Експерти наголошують: коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо, аби уникнути додаткового навантаження на мережі та забезпечити стабільність роботи системи.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні можуть тривати щонайменше до березня. Експерт пояснив, чому зима створює критичне навантаження на енергосистему.