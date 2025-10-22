Графіки відключень світла можуть посилитися: в Міненерго заявили про "суттєвіші обмеження" після атаки РФ

Після удару по Лівобережжю графіки відключень можуть посилитись

Ворог вдруге за місяць здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до значних пошкоджень. Через ці удари, особливо по об’єктах на Лівобережжі, в країні можуть бути введені більш суттєві обмеження електропостачання.

В ефірі телемарафону 22 жовтня про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона підтвердила факт чергової масованої атаки на ключові енергетичні об’єкти.

«Ворог сьогодні дійсно другий за цей місяць масово атакував енергетичні об’єкти. Це стосується і об’єктів генерації електроенергії, і об’єктів передачі і розподілу електроенергії в ключових регіонах на лівому березі України, на лівобережній Україні», — заявила вона.

Міністерка зазначила, що попри те, що енергетики вже приступили до відновлення, наслідки ударів можуть призвести до посилення обмежень для споживачів.

Прогнози щодо графіків відключень

Коментуючи питання про тривалість графіків відключень, Світлана Гринчук пояснила, що їхнє скасування чи зменшення повністю залежить від темпів відновлення пошкодженої інфраструктури.

«Як тільки будуть відновлюватися додаткові об’єкти генерації, відновлюватися лінії і мережі, які також сьогодні значно постраждали… звичайно, графіки будуть зменшуватися, відмінятися в регіонах», — підкреслила вона.

Гринчук додала, що значні пошкодження призвели до падіння напруги в системі, через що довелося перейти від екстрених (аварійних) відключень до погодинних графіків, аби громадяни могли хоча б прогнозувати свій день.

Однак, за словами Гринчук, зараз дуже складно оцінити часові рамки відновлювальних робіт, оскільки пошкодження є суттєвими, і ремонт вимагатиме певного часу, незважаючи на цілодобову роботу енергетиків.

Станом на вечір, за даними Міненерго, у більшості регіонів уже перейшли з екстрених на планові відключення за графіками, проте ситуація з обмеженнями надалі залежатиме від успішності відновлювальних робіт.

Нагадаємо, відключення світла на Київщині 23 жовтня відбуватиметься за графіками.