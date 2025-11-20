Графіки відключень стануть жорсткішими: експерт розкрив реальні масштаби руйнувань в енергосистемі

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук

Внаслідок атак РФ більшість теплових електростанцій (ТЕС) в Україні зазнали масштабних пошкоджень і не можуть виробляти достатньо електроенергії. Хоча ТЕС фактично неможливо знищити повністю, наразі їхня роль в енергосистемі суттєво зменшилась. З подальшим похолоданням це може призвести до ще жорсткіших графіків відключень світла.

Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій, енергетичний експерт Юрій Корольчук в ефірі «Новини.LIVE».

Масштаби руйнувань

Експерт наголосив, що інформація про повну нездатність ТЕС працювати не відповідає дійсності. Він пояснив, що теплові електростанції — це великі інфраструктурні комплекси, які займають значну площу, і повне знищення їх неможливе навіть масованими обстрілами. Проте на кожній станції є окремі об’єкти, які зазнали критичних пошкоджень.

«З приводу руйнування ТЕС — не можна казати, що вони на 90% не здатні працювати. Там є об’єкти, на них пошкодження відповідного рівня — десь від 30% до 70%. Але є на них об’єкти, які залишаються в робочому режимі», — сказав Корольчук.

Водночас він підтвердив, що попри збереження частини потужностей, обсяги вироблення електроенергії на ТЕС значно скоротилися.

«Це дуже великі об’єкти, їх дуже важко зруйнувати — навіть тією кількістю ракет, яку ми бачили. Але, звичайно, вони втрачають свою роль для енергетики, тому що не можуть виробляти необхідний рівень електроенергії», — констатував експерт.

Прогноз щодо графіків відключень світла

Юрій Корольчук вважає, що ключовим фактором, який впливатиме на ситуацію в енергосистемі, стане погода.

На його думку, зі зниженням температури повітря графіки відключення світла можуть стати дедалі жорсткішими, оскільки зросте навантаження на мережу.

«Нас поки що рятувало те, що були теплі зими, і промисловість скорочувала свою роботу. Теж нічого хорошого насправді, тому що це менша завантаженість, менші зарплати, менше податків і так далі. Але це давало нам можливість пробалансувати попередні зими», — пояснив експерт.

Водночас Юрій корольчук підкреслив, що цьогоріч такий запас міцності може бути втрачений.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк попередив, що графіки відключення світла взимку можуть стати ще тривалішими, особливо якщо зима буде холодною. За його словами, нової генерації вводиться недостатньо, а масштаби російських ударів значно перевищують можливості відновлення.