ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключення світла на 13 листопада: Київ, Київщина, Дніпропетровщина та Одещина

Завтра в Україні знову вимикатимуть світло. Для столиці, Київської та Одеської областей ДТЕК вже опублікував графіки відключень.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

Графік відключення світла у Києві на 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві на 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві на 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Києві на 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення на Дніпропетровщині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині 13 листопада. / © ДТЕК

Нагадаємо, в Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Поліпшення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.

Раніше ми писали про те, що «Укренерго» оприлюднило графіки по Україні на 13 листопада та розповіло, яка ситуація в енергосистемі.

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie