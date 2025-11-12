- Дата публікації
Графіки відключення світла на 13 листопада: Київ, Київщина, Дніпропетровщина та Одещина
Завтра в Україні знову вимикатимуть світло. Для столиці, Київської та Одеської областей ДТЕК вже опублікував графіки відключень.
Через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення в Одеській області
Графік відключення на Дніпропетровщині
Нагадаємо, в Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Поліпшення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.
