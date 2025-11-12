Графіки відключення світла на 13 листопада: Київ, Київщина, Дніпропетровщина та Одещина

Відключення світла / © ТСН.ua

Через дефіцит електроенергії по всій Україні 13 листопада знову запроваджуються графіки відключень світла. Зокрема вже відомі графіки для столиці, Київської, Одеської, Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

Графік відключення світла у Києві на 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 13 листопада. / © ДТЕК

Графік відключення в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 13 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення на Дніпропетровщині 13 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, в Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Поліпшення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.

Раніше ми писали про те, що «Укренерго» оприлюднило графіки по Україні на 13 листопада та розповіло, яка ситуація в енергосистемі.