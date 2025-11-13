Графіки відключень світла 14 листопада у Києві, столичному регіоні та на Дніпропетровщині

ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 14 листопада

Через пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів, в Україні у п’ятницю, 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключення протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 14 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла в Київській області на 14 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 14 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, російська тактика війни на виснаження переходить у критичну фазу, цілячись у серце української інфраструктури, що може призвести до гуманітарної катастрофи. Удари спрямовані також на руйнування соціальної єдності та економічної життєздатності країни в умовах критично низьких температур.