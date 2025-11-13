- Дата публікації
Графіки відключень світла 14 листопада у Києві, столичному регіоні та на Дніпропетровщині
ДТЕК оприлюднив актуальні графіки відключень електроенергії на 14 листопада для столиці, Київської та Дніпропетровської областей.
Через пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів, в Україні у п’ятницю, 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключення протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Нагадаємо, російська тактика війни на виснаження переходить у критичну фазу, цілячись у серце української інфраструктури, що може призвести до гуманітарної катастрофи. Удари спрямовані також на руйнування соціальної єдності та економічної життєздатності країни в умовах критично низьких температур.