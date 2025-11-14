ТСН у соціальних мережах

Графіки відключень світла 15 листопада: коли вимикатимуть у Києві та регіонах

ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень світла на суботу, 15 листопада, для Києва, столияного регіона та Дніпропетровської області.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
В Україні у суботу, 15 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відклюячень електропостачання — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів. Обмеження протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 15 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, у вихідні українців очікують зміни у графіках. В «Укренерго» анонсували послаблення графіків для побутових споживачів завдяки теплій погоді.

