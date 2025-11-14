- Дата публікації
Графіки відключень світла 15 листопада: коли вимикатимуть у Києві та регіонах
ДТЕК оприлюднив погодинні графіки відключень світла на суботу, 15 листопада, для Києва, столияного регіона та Дніпропетровської області.
В Україні у суботу, 15 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відклюячень електропостачання — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів. Обмеження протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Нагадаємо, у вихідні українців очікують зміни у графіках. В «Укренерго» анонсували послаблення графіків для побутових споживачів завдяки теплій погоді.