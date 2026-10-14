ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла 15 жовтня: до чого готуватися українцям

«Укренерго» оголосило графіки відключень світла на 15 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла

Відключення світла

У четвер, 15 жовтня, у частині регіонів України запровадять відключення світла. Вони торкнуться як населення, так і підприємств.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Графіки запроваджують через наслідки російських атак ракетами та дронами на енергооб’єкти. Обмеження діятимуть майже всю добу — з 06:00 до 23:59:

  • Для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності.

  • Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В «Укренерго» попередили, що через ризик нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів просять стежити за оновленими графіками на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні 14 жовтня діятимуть графіки відключення світла через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Також через нічну атаку росіян у п’яти районах Києва вранці вимкнули світло, а частина правого берега залишилася без електроенергії через аварію. Також у місті частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie