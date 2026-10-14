Графіки відключень світла 15 жовтня: до чого готуватися українцям

Відключення світла

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У четвер, 15 жовтня, у частині регіонів України запровадять відключення світла. Вони торкнуться як населення, так і підприємств.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

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Графіки запроваджують через наслідки російських атак ракетами та дронами на енергооб’єкти. Обмеження діятимуть майже всю добу — з 06:00 до 23:59:

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Для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В «Укренерго» попередили, що через ризик нових обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів просять стежити за оновленими графіками на сторінках своїх обленерго та ощадливо використовувати світло, коли воно є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні 14 жовтня діятимуть графіки відключення світла через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Також через нічну атаку росіян у п’яти районах Києва вранці вимкнули світло, а частина правого берега залишилася без електроенергії через аварію. Також у місті частково зупинявся громадський транспорт, а його маршрути довелося терміново змінювати.

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