- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2028
- Час на прочитання
- 2 хв
Графіки відключень світла 26 листопада: скільки годин не буде електрики у Києві та регіонах
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 26 листопада, для Києва та регіонів.
В Україні у середу, 26 листопада, запровадили погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Єдина причина відключень — збройна агресія РФ проти України.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1: 05:30-09:00; 16:00-19:30
1.2: 05:30-09:00; 16:00-19:30
2.1: 05:30-09:00; 12:30-19:30
2.2: 05:30-09:00; 16:00-19:30
3.1: 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2: 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-20:00
4.1: 09:00-12:30; 19:30-23:00
4.2: 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1: 02:30-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2: 02:30-05:30; 12:30-16:00;
6.1: 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2: 12:30-16:00; 23:00-24:00
Графік відключення світла в Хмельницькій області
Графік відключення світла у Чернігівській області
Графік відключення світла у Миколаївській області
Попередній прогноз на 26 листопада має такий вигляд:
1.1 – 03:00 — 06:30; 13:30 — 20:30;
1.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
2.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
2.2 — 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;
3.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;
3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
4.1 – 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;
4.2 — 00:00 — 03:00; 05:30 — 06:30; 13:30 — 17:00;
5.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00;
5.2 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 06:30; 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;
6.2 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Графік відключення світла на Львівщині
Графік відключення світла на Сумщині
Графік відключення світла на Рівненщині
Графік відключення світла у Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30
3.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 12:00 — 17:00
6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30
6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Графік відключення світла у Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
1.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
3.1 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
5.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
6.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергетикам важко прогнозувати потреби через непередбачуваність атак росіян. Втім експерт впевнений, що накопичених резервів обладнання для відновлення має вистачити орієнтовно на декілька місяців.