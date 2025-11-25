ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2028
2 хв

Графіки відключень світла 26 листопада: скільки годин не буде електрики у Києві та регіонах

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на середу, 26 листопада, для Києва та регіонів.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 26 листопада / © ТСН.ua

В Україні у середу, 26 листопада, запровадили погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Єдина причина відключень — збройна агресія РФ проти України.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1: 05:30-09:00; 16:00-19:30

1.2: 05:30-09:00; 16:00-19:30

2.1: 05:30-09:00; 12:30-19:30

2.2: 05:30-09:00; 16:00-19:30

3.1: 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2: 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-20:00

4.1: 09:00-12:30; 19:30-23:00

4.2: 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1: 02:30-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2: 02:30-05:30; 12:30-16:00;

6.1: 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2: 12:30-16:00; 23:00-24:00

Графік відключення світла в Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 26 листопада

Графік відключення світла на Хмельниччині 26 листопада

Графік відключення світла у Чернігівській області

Графік відключення світла у Чернігівській області 26 листопада

Графік відключення світла у Чернігівській області 26 листопада

Графік відключення світла у Миколаївській області

Попередній прогноз на 26 листопада має такий вигляд:

1.1 – 03:00 — 06:30; 13:30 — 20:30;

1.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;

2.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

2.2 — 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;

3.1 — 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;

3.2 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

4.1 – 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;

4.2 — 00:00 — 03:00; 05:30 — 06:30; 13:30 — 17:00;

5.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00;

5.2 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 06:30; 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;

6.2 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 26 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Львівщині

Графік відключення світла на Львівщині 26 листопада

Графік відключення світла на Львівщині 26 листопада

Графік відключення світла на Сумщині

На зображенні: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики 26 листопада

На зображенні: жовті віконця — години, коли є світло, темні віконця — години без електрики 26 листопада

Графік відключення світла на Рівненщині

Графік відключення світла у Рівненській області 26 листопада:

Графік відключення світла у Рівненській області 26 листопада:

Графік відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 00:30, 09:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30

3.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 00:00 — 03:30, 16:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

3.1 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

4.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

5.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

6.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергетикам важко прогнозувати потреби через непередбачуваність атак росіян. Втім експерт впевнений, що накопичених резервів обладнання для відновлення має вистачити орієнтовно на декілька місяців.

