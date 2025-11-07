ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
166
1 хв

Графіки відключень світла 8 листопада: у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині діятимуть обмеження

Стало відомо, коли 8 листопада почнуться відключення електроенергії у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення електроенергії / © iStock

У суботу, 8 листопада, в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджуються через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти та необхідність збалансувати енергосистему.

Про це пише ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині

Графік відключення світла на Одещині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, відключення світла по всій Україні — це вимушений крок, який запровадять у суботу, 8 листопада. Причиною такого рішення є значний дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок постійних масованих ракетно-дронових атак росіян на українські енергооб’єкти.

166
