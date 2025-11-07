- Дата публікації
Графіки відключень світла 8 листопада: у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині діятимуть обмеження
Стало відомо, коли 8 листопада почнуться відключення електроенергії у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
У суботу, 8 листопада, в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджуються через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти та необхідність збалансувати енергосистему.
Про це пише ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Одещині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Нагадаємо, відключення світла по всій Україні — це вимушений крок, який запровадять у суботу, 8 листопада. Причиною такого рішення є значний дефіцит в енергосистемі, який виник внаслідок постійних масованих ракетно-дронових атак росіян на українські енергооб’єкти.