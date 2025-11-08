- Дата публікації
Графіки відключень світла 9 листопада у Києві та області, на Дніпропетровщині та Одещині
ДТЕК оприлюднив актуальні графіки відключень електроенергії на 9 листопада для столиці, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.
Через пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів, в Україні у неділю, 9 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключення протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київські, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення світла на Дніпропетровщині
Графік відключення світла на Одещині
Нагадаємо, «Укренерго» посилило обмеження енергоспоживання на 9 листопада. У більшості регіонів України 9 листопада світло відключатимуть протягом усієї доби.