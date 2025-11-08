ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла 9 листопада у Києві та області, на Дніпропетровщині та Одещині

ДТЕК оприлюднив актуальні графіки відключень електроенергії на 9 листопада для столиці, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла

ДТЕК повідомив графіки відключень світла для трьох областей / © ТСН.ua

Через пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів, в Україні у неділю, 9 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Відключення протягом доби триватимуть зокрема у столиці, Київські, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Києві на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла в Київській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині

Графік відключення світла в Одеській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області на 9 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області на 9 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, «Укренерго» посилило обмеження енергоспоживання на 9 листопада. У більшості регіонів України 9 листопада світло відключатимуть протягом усієї доби.

Наступна публікація

