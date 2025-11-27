Графіки відключень світла: як знайти свою чергу

В Україні почалися екстрені відключення світла / © Associated Press

Не всі українці розуміють, що таке черги вимкнення світла, як вони розраховуються і скільки тривають.

Коли в енергосистемі не вистачає електроенергії, в Україні запроваджують графіки відключень світла. Усі споживачі розділені на шість черг, і кожна має дві підчерги. Коли потрібно зменшити навантаження, вимикають певну кількість черг залежно від кількості доступної електроенергії в цей конкретний момент.

До черг відключень не входить критична інфраструктура: лікарні, водоканали, транспорт тощо. Разом вони споживають приблизно 25% усієї електроенергії. Решта 75% споживання — інші споживачі, до яких застосовується відключення. Ці 75% поділені на шість рівних частин. Кожна частина — це 12,5% від загального споживання. Кожна така частина і називається чергою.

Як довго триває одна черга

Тривалість одного відключення — до чотирьох годин на добу

Дві черги: приблизно 8 годин відключення на добу

Три черги: приблизно 12 годин відключення на добу

Чотири черги: понад 12 годин відключення на добу

П’ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють. Часто в одному під’їзді можуть бути різні черги, якщо вони під’єднані до різних ліній.

Свою чергу можна на сайті або в чат-боті регіонального обленерго. Графіки вимкнення світла публікує ДТЕК. Час і тривалість відключення можуть оновлюватися залежно від ситуації в системі.

Нагадаємо, внаслідок чергової нічної атаки Росії на Україну 25 листопада, під час якої постраждали, зокрема, й енергетичні об’єкти, виникло питання щодо подальшої стабільності електропостачання. Наразі в частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.