Графіки відключень світла можуть погіршуватися: Шмигаль зробив невтішну заяву

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною, що є наслідком чергових ударів РФ, а також дефіциту генерації в енергосистемі.

Віра Хмельницька
Графіки відключень світла можуть погіршуватися: Шмигаль зробив невтішну заяву

Є ризик, що графіки відключень світла можуть погіршуватися, заявив міністр енергетики / © Associated Press

Ситуація в українській енергосистемі залишається критично складною, а графіки відключень електроенергії можуть стати жорсткішими.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з питань енергетики 4 лютого.

За словами очільника Міненерго, причиною ризику погіршення графіків є наслідки останнього масованого удару по енергетичній інфраструктурі, а також значний дефіцит генерації, який досі зберігається в системі.

Ба більше, розвіддані свідчать, що Росія готує нові атаки на об’єкти енергетики вже найближчим часом.

Водночас відновлювальні роботи тривають по всій країні. У столиці задіяно понад 230 ремонтних бригад, до робіт також залучено 40 бригад компанії «Нафтогаз».

Шмигаль наголосив, що місцева влада повинна чітко інформувати людей про терміни відновлення теплопостачання. У будинках, де тепло найближчим часом повернути неможливо, електропостачання має забезпечуватися щонайменше 18 годин на добу.

Шмигаль також зазначив, що Україна посилює співпрацю з міжнародними партнерами щодо постачання енергетичного обладнання. Наразі підтримку надають уже понад 30 країн.

Він також подякував енергетикам і всім, хто долучається до відновлення, за самовіддану та надважку роботу.

Нагадаємо, завтра, 5 лютого, по Україні знову запровадили графіки погодинних відключень світла.

Раніше йшлося про руйнування на Дарницькій теплоелектроцентралі в Києві. Її вперше продемонстрували в соціальних мережах.

ТЕЦ зазнала значних пошкоджень внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України в ніч проти 3 лютого. Удару було завдано в період рекордних морозів — до -25°C.

Нагадаємо, під час цієї атаки ворог цілив по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігрівання житлових кварталів.

