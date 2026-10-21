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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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242
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2 хв

Графіки відключення світла на 22 жовтня: де та коли не буде електроенергії

Через складну ситуацію в енергосистемі 22 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

Через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Графіки відключення світла 22 жовтня: які обмеження діятимуть

За інформацією енергетиків, від 06:00 до 23:59 застосовуватимуть два види обмежень:

  • для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності;

  • для всіх категорій споживачів у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах», — попередили в «Укренерго».

Графіки відключення світла на Київщині 22 жовтня

ДТЕК оприлюднив графіки погодинних відключень електроенергії для Київської області. Час знеструмлень визначено для шести черг і відповідних підчерг.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла на Полтавщині 22 жовтня

У Полтавській області завтра, 22 жовтня, погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть із різним обсягом обмежень протягом дня. Про це повідомило ПАТ «Полтаваобленерго».

  • 06:00–08:00 — одна черга;

  • 08:00–22:00 — дві черги;

  • 22:00–23:59 — одна черга.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині 22 жовтня

На Сумщині завтра, 22 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У «Сумиобленерго» попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі.

«Єдина причина відключень — збройна агресія Російської Федерації проти України», — зазначили в компанії.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла на Черкащині 22 жовтня

У Черкаській області завтра, 22 жовтня, від 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Черкасиобленерго».

Час відключень для кожної підчерги:

  • 1.1 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;

  • 1.2 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;

  • 2.1 — 12:00–14:00, 18:00–20:00;

  • 2.2 — 12:00–14:00, 18:00–20:00;

  • 3.1 — 10:00–12:00, 16:00–18:00;

  • 3.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

  • 4.1 — 10:00–12:00, 16:00–18:00;

  • 4.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

  • 5.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

  • 5.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

  • 6.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

  • 6.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 22 жовтня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для промисловості та бізнесу, а також для побутових споживачів у частині областей заплановані майже до опівночі.

Також ми писали, що сьогодні, 21 жовтня, російська армія завдала удару по Дніпру, після чого в мережі почали повідомляти про перебої з електропостачанням. Крім того, в окремих районах Києва також раптово зникало світло.

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