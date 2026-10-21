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Графіки відключення світла на 22 жовтня: де та коли не буде електроенергії
Через складну ситуацію в енергосистемі 22 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла.
Через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Графіки відключення світла 22 жовтня: які обмеження діятимуть
За інформацією енергетиків, від 06:00 до 23:59 застосовуватимуть два види обмежень:
для промисловості та бізнесу — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.
«Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у відповідних регіонах», — попередили в «Укренерго».
Графіки відключення світла на Київщині 22 жовтня
ДТЕК оприлюднив графіки погодинних відключень електроенергії для Київської області. Час знеструмлень визначено для шести черг і відповідних підчерг.
Графіки відключення світла на Полтавщині 22 жовтня
У Полтавській області завтра, 22 жовтня, погодинні відключення електроенергії застосовуватимуть із різним обсягом обмежень протягом дня. Про це повідомило ПАТ «Полтаваобленерго».
06:00–08:00 — одна черга;
08:00–22:00 — дві черги;
22:00–23:59 — одна черга.
Графіки відключення світла на Сумщині 22 жовтня
На Сумщині завтра, 22 жовтня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У «Сумиобленерго» попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі.
«Єдина причина відключень — збройна агресія Російської Федерації проти України», — зазначили в компанії.
Графіки відключення світла на Черкащині 22 жовтня
У Черкаській області завтра, 22 жовтня, від 06:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Черкасиобленерго».
Час відключень для кожної підчерги:
1.1 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;
1.2 — 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00;
2.1 — 12:00–14:00, 18:00–20:00;
2.2 — 12:00–14:00, 18:00–20:00;
3.1 — 10:00–12:00, 16:00–18:00;
3.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;
4.1 — 10:00–12:00, 16:00–18:00;
4.2 — 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;
5.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;
5.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;
6.1 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;
6.2 — 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що 22 жовтня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для промисловості та бізнесу, а також для побутових споживачів у частині областей заплановані майже до опівночі.
Також ми писали, що сьогодні, 21 жовтня, російська армія завдала удару по Дніпру, після чого в мережі почали повідомляти про перебої з електропостачанням. Крім того, в окремих районах Києва також раптово зникало світло.