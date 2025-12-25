Графіки відключень світла на 26 грудня: де і коли вимикатимуть електроенергію

Графіки відключення світла

В Україні знову запроваджують заходи обмеження споживання електроенергії. У четвер, 26 грудня, у більшості областей країни діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових об’єктів.

Про це повідомили в ДТЕК та місцевих обленерго.

Основна причина відключення світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці запровадять такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Київській області

На Київщині діятимуть такі графіки відключення:

Черга 1.1: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 21:30

Черга 1.2: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30

Черга 2.1: з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30

Черга 2.2: з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 22:00

Черга 3.1: з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00

Черга 3.2: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

Черга 4.1: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

Черга 4.2: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

Черга 5.1: з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00

Черга 5.2: з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00

Черга 6.1: з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00

Черга 6.2: з 06:00 до 07:30, з 14:30 до 21:30

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Сумській області

На Сумщині протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі країни. В обленерго зазначають, що усі оперативні оновлення щодо застосування ГПВ відображаються на сайті у розділі «Споживачам — Відключення».

Проте наразі відомо про такі графіки відключення:

Графіки відключення у Сумській області.

Графіки відключення світла у Полтавській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 26 грудня 2025 року

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

На Полтавщині запровадять такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Полтавській області

Графіки відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 03:00 — 07:30, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графіки погодинних відключень електроенергії:

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області діятимуть такі графіик відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині застосують на завтра такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на п’ятницю, 26 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 12:30 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 16:00 — 19:30;

2.2 — 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 12:30 — 16:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 23:00;

4.1 — 09:00 — 12:30;

4.2 — 02:00 — 05:30;

5.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 20:30;

5.2 — 12:30 — 16:00;

6.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;

6.2 — 16:00 — 19:30.

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

Графік відключення світла у Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 26 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ).

Графік відключення світла у Чернігівській області

Графік відключення світла у Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 26.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, у більшості областей України знову діятимуть обмеження електропостачання.

Раніше ми писали, чи вплинуть морози на відключення світла.

Раніше повідомлялося, в Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.