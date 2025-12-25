ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3061
Час на прочитання
3 хв

Графіки відключень світла на 26 грудня: де і коли вимикатимуть електроенергію

В Україні знову вводять відключення світла на завтра.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Графіки відключення світла

Графіки відключення світла

Доповнено додатковими матеріалами

В Україні знову запроваджують заходи обмеження споживання електроенергії. У четвер, 26 грудня, у більшості областей країни діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових об’єктів.

Про це повідомили в ДТЕК та місцевих обленерго.

Основна причина відключення світла — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці запровадять такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Київській області

На Київщині діятимуть такі графіки відключення:

  • Черга 1.1: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30, з 18:00 до 21:30

  • Черга 1.2: з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30

  • Черга 2.1: з 07:30 до 11:00, з 18:00 до 21:30

  • Черга 2.2: з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 22:00

  • Черга 3.1: з 11:00 до 18:00, з 21:30 до 24:00

  • Черга 3.2: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

  • Черга 4.1: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

  • Черга 4.2: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 14:30, з 21:30 до 24:00

  • Черга 5.1: з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00

  • Черга 5.2: з 04:00 до 11:00, з 14:30 до 18:00

  • Черга 6.1: з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 18:00

  • Черга 6.2: з 06:00 до 07:30, з 14:30 до 21:30

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключення світла у Сумській області

На Сумщині протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі країни. В обленерго зазначають, що усі оперативні оновлення щодо застосування ГПВ відображаються на сайті у розділі «Споживачам — Відключення».

Проте наразі відомо про такі графіки відключення:

Графіки відключення у Сумській області.

Графіки відключення у Сумській області.

Графіки відключення світла у Полтавській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 26 грудня 2025 року
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

На Полтавщині запровадять такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Полтавській області

Графіки відключення світла у Полтавській області

Графіки відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

1.2: 03:00 — 07:30, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графіки погодинних відключень електроенергії:

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області діятимуть такі графіик відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині застосують на завтра такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на п’ятницю, 26 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 12:30 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 16:00 — 19:30;

2.2 — 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 12:30 — 16:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 23:00;

4.1 — 09:00 — 12:30;

4.2 — 02:00 — 05:30;

5.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 20:30;

5.2 — 12:30 — 16:00;

6.1 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;

6.2 — 16:00 — 19:30.

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 16:00, 21:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00

3.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

4.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

6.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

Графік відключення світла у Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 26 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ).

Графік відключення світла у Чернігівській області

Графік відключення світла у Чернігівській області

Графік відключення світла у Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 26.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Нагадаємо, у четвер, 26 грудня, у більшості областей України знову діятимуть обмеження електропостачання.

Раніше ми писали, чи вплинуть морози на відключення світла.

Раніше повідомлялося, в Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

Дата публікації
Кількість переглядів
3061
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie