Графіки відключень світла на 29 грудня: де і коли не буде електрики
ДТЕК та регіональні обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на понеділок, 29 грудня, для більшості регіонів України.
В Україні знову запроваджують заходи обмеження споживання електроенергії.
За повідомленням ДТЕК та регіональних обленерго, через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти у більшості областей 29 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.
Також відключення світла 29 грудня на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Закарпатті та Волині не заплановані.
Водночас через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській та Херсонській областях наразі не діють.
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Завтра більшість мешканців Дніпропетровської області залишатимуться без світла тричі на день. Найбільше обмежень чекає на групу 2.2 — сукупно 14 годин темряви. Найменше вимикатимуть групу 1.2: загальна тривалість обмежень для неї становитиме лише 7,5 годин.
Графіки відключення світла у Сумській області
На Сумщині протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі країни. В обленерго зазначають, що усі оперативні оновлення щодо застосування ГПВ відображаються на сайті у розділі «Споживачам — Відключення», а також в особистому кабінеті та застосунку «E-Svitlo».
Проте наразі відомо про такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Житомирській області
На Житомирщині графік на 29 грудня виглядає так:
Графіки відключення світла у Полтавській області
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 29 грудня 2025 року на Полтавщині запровадять такі графіки відключення:
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг;
з 06:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
з 09:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;
з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
Графік відключення світла в Харківській області
У понеділок, 29 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти такі графіки погодинних відключень:
1.1 00:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 09:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-20:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30
4.2 01:00-08:00; 09:00-11:30; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-18:30; 20:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-22:00
Графіки відключення світла у Запорізькій області
Години відсутності електропостачання по чергах (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла у Тернопільській області
Графіки погодинних відключень електроенергії на 29 грудня виглядає так:
Графік відключення світла у Чернівецькій області
У Чернівецькій області діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла у Хмельницькій області
У Хмельницькій області 29 грудня діятиме такий графік відімкнень світла:
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині застосують на завтра такі графіки відключення:
Графік відключення світла у Миколаївській області
У Миколаївській області попередній прогноз по застосуванню ГПВ на 29 грудня в розрізі підчерг має такий вигляд:
1.1 — 14:00 — 17:30;
1.2 — 10:30 — 14:00;
2.1 — 07:00 — 10:30;
2.2 — 07:30 — 10:30; 17:30 — 21:00;
3.1 — 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
3.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
4.1 — 10:30 — 14:00;
4.2 — 05:30 — 07:00; 17:30 — 21:00;
5.1 — 07:00 — 10:30;
5.2 — 14:00 — 17:30; 21:00 — 00:00;
6.1 — 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
6.2 — 09:30 — 10:30; 14:00 — 17:30.
Графік відключення світла у Черкаській області
Години відсутності електропостачання у Черкаській області 29 грудня:
1.1 04:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
1.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
2.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
2.2 04:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
3.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.1 02:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
4.2 02:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
6.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
6.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
Графік відключення світла у Чернігівській області
За командою НЕК «Укренерго», 29 грудня діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ) у Чернігівській області:
Графік відключення світла у Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 29 грудня буде діяти наступний графік погодинних відключень:
Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Раніше експерт з житлово-комунального господарства та засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко розповів, чого очікувати українцям на Новий Рік. Зокрема, він оцінив ризик повного блекауту та назвав сценарій, який є найбільш імовірним.
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.