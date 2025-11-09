- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 358
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключень світла по Україні на 9 листопада - що наразі відомо
Пошкодження енергомереж після обстрілів змушують енергетиків вводити графіки стабілізаційних відключень.
Внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, енергосистема країни зазнала значних пошкоджень. Через це енергетики змушені запроваджувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії, щоб збалансувати навантаження на енергосистему.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.
Київ
Київщина
Харківщина
У Харківській області 9 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Орієнтовні години відсутності електропостачання (з урахуванням часу на перемикання):
1 група
1.1 — 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
1.2 — 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
2 група
2.1 — 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
2.2 — 01:00–08:00; 11:00–18:00; 21:00–24:00
3 група
3.1 — 04:00–11:00; 15:00–21:00
3.2 — 04:00–11:00; 15:00–21:00
4 група
4.1 — 04:00–11:00; 15:00–21:00
4.2 — 04:00–11:00; 15:00–21:00
5 група
5.1 — 00:00–04:00; 08:00–14:00; 18:00–24:00
5.2 — 00:00–04:00; 08:00–14:00; 18:00–24:00
6 група
6.1 — 00:00–04:00; 08:00–14:00; 18:00–24:00
6.2 — 00:00–04:00; 08:00–14:00; 18:00–24:00
Одещина
Дніпропетровщина
Нагадаємо, раніше енергетичний експерт Олександр Харченко розповідав про те, що Київ може оголосити евакуацію населення у разі знищення ТЕЦ.