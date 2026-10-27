ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключень світла посилили: "Укренерго" оголосило про нові обмеження після атак РФ

Відключення світла 27 жовтня стануть жорсткішими: у частині областей діятимуть графіки до 2,5 черг.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла 27 жовтня

Відключення світла 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, через наслідки російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували у семи областях України.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Відключення світла 27 жовтня: у яких областях немає світла

«Внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 27 жовтня є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях», — повідомили в НЕК «Укренерго».

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. В «Укренерго» зазначили, що енергетики намагаються якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів.

Графіки відключень світла 27 жовтня: де і скільки не буде електроенергії

В «Укренерго» пояснили, що через ризик перевантаження обладнання, пошкодженого внаслідок попередніх російських обстрілів, в усіх регіонах України до кінця доби діють графіки обмеження потужності для промисловості.

У частині областей для всіх категорій споживачів застосовують графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг.

«Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг», — зазначили в «Укренерго».

За даними компанії, обмеження для промисловості та погодинні відключення діють із 06:00 до 23:59.

В «Укренерго» закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. У компанії просять споживачів обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», — звернулися в «Укренерго» до споживачів.

За даними «Укренерго», станом на 09:30 27 жовтня рівень споживання електроенергії був на 1,36% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. У компанії пояснили це вимушеними обмеженнями споживання через наслідки російських атак.

Добовий максимум споживання 26 жовтня, як повідомили в «Укренерго», зафіксували ввечері. Його рівень залишився таким самим, як у попередній робочий день — п’ятницю, 23 жовтня.

Нагадаємо, ТСН.ua повідомляв, що 27 жовтня в низці областей України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження запровадили, зокрема, на Київщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Житомирщині.

Особливо складна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Після російських атак місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу. Лікарні працюють на автономних джерелах живлення, а воду жителям подають за тимчасовим графіком.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie