Графіки відключень світла посилили: "Укренерго" оголосило про нові обмеження після атак РФ

Відключення світла 27 жовтня

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У вівторок, 27 жовтня, через наслідки російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували у семи областях України.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Відключення світла 27 жовтня: у яких областях немає світла

«Внаслідок ворожих обстрілів станом на ранок 27 жовтня є нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях», — повідомили в НЕК «Укренерго».

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Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. В «Укренерго» зазначили, що енергетики намагаються якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів.

Графіки відключень світла 27 жовтня: де і скільки не буде електроенергії

В «Укренерго» пояснили, що через ризик перевантаження обладнання, пошкодженого внаслідок попередніх російських обстрілів, в усіх регіонах України до кінця доби діють графіки обмеження потужності для промисловості.

У частині областей для всіх категорій споживачів застосовують графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг.

«Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей — графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг», — зазначили в «Укренерго».

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За даними компанії, обмеження для промисловості та погодинні відключення діють із 06:00 до 23:59.

В «Укренерго» закликали українців ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. У компанії просять споживачів обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», — звернулися в «Укренерго» до споживачів.

За даними «Укренерго», станом на 09:30 27 жовтня рівень споживання електроенергії був на 1,36% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня. У компанії пояснили це вимушеними обмеженнями споживання через наслідки російських атак.

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Добовий максимум споживання 26 жовтня, як повідомили в «Укренерго», зафіксували ввечері. Його рівень залишився таким самим, як у попередній робочий день — п’ятницю, 23 жовтня.

Нагадаємо, ТСН.ua повідомляв, що 27 жовтня в низці областей України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження запровадили, зокрема, на Київщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Житомирщині.

Особливо складна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Після російських атак місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу. Лікарні працюють на автономних джерелах живлення, а воду жителям подають за тимчасовим графіком.

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