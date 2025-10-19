Графіки відключень світла: що потрібно знати українцям

Відключення світла

В Україні запроваджують графіки відключень електроенергії для споживачів, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

Про це розповіли у Міністерстві енергетики України у Telegram.

Основними причинами таких обмежень є обстріли енергооб’єктів з боку Росії, аварії в мережах, планові ремонти та стихійні явища, такі як грози, шторм або повінь. Для проведення ремонтів енергетикам потрібен певний час і обладнання, а відключення дозволяють безпечно виконувати роботи на об’єктах.

Відключення електроенергії можуть бути різних типів. Аварійні відключення застосовуються у разі системних аварій або пошкоджень через обстріли та контролюються за допомогою спеціальних графіків аварійних вимкнень і обмеження потужності. Стабілізаційні, або погодинні відключення, потрібні для балансування енергосистеми під час пікових навантажень.

У цьому випадку оператор розподілу електроенергії визначає черги споживачів, які тимчасово залишаються без світла. Планові відключення відбуваються для проведення ремонтів і завчасно повідомляються споживачам.

Варто зазначити, що графіки стабілізаційних відключень не завжди дотримуються точно. Для підключення всіх споживачів потрібен час, адже включення відбувається поступово. Крім того, якщо система незбалансована, час вимкнення може подовжуватися. У випадку аварійної ситуації до стабілізаційних відключень додаються аварійні, і відключення тривають до повного усунення проблеми.

Енергетики наголошують, що такі заходи дозволяють підтримувати роботу енергосистеми та запобігти більш масштабним аваріям, зберігаючи стабільність електропостачання для всіх споживачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 жовтня, енергетики знову вдавались до графіків відключень світла. Лише у Чернігівській області знову застосовуються погодинні відключення.