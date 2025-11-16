- Дата публікації
Графіки відключень світла у Києві та регіонах на 17 листопада — коли не буде електрики
Енергокомпанії опублікували інформацію про відключення на неділю, 17 листопада.
Енергокомпанії опублікували попередні графіки стабілізаційних відключень світла, які діятимуть у понеділок, 17 листопада, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Графіки надали в ДТЕК.
Запровадження графіків відулючення світла по областях і в столиці пов’язане з необхідністю збалансувати енергосистему країни та відновити пошкоджену інфраструктуру.
Київ: графіки відключень на 17 листопада
Для мешканців столиці діятимуть стабілізаційні відключення.
Ознайомитися з детальною інформацією та знайти свою адресу в графіках можна на офіційних ресурсах, зокрема, «ДТЕК Київські електромережі».
Важливо: Перевіряйте приналежність вашої адреси до певної групи та очікувані години відсутності електропостачання.
Київщина та Дніпропетровщина: оновлені графіки
Також обмеження електропостачання будуть застосовані у Київській та Дніпропетровській областях.
У Київській області актуальні графіки відключень на 17 листопада розміщені на сайті ДТЕК.
Дніпропетровська область — оновлені графіки для області доступні на ресурсах, наприклад, «ДТЕК Дніпровські електромережі».
«У разі змін у ситуації в енергосистемі та коригування графіків, енергокомпанії обіцяють оперативно інформувати споживачів», — додають енергетики.
Нагадаємо, погодинні відключення світла в домівках українців запроваджено насамперед через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.