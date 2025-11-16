Дізнайтеся, коли вимикатимуть світло 17 листопада / © www.freepik.com/free-photo

Енергокомпанії опублікували попередні графіки стабілізаційних відключень світла, які діятимуть у понеділок, 17 листопада, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Графіки надали в ДТЕК.

Запровадження графіків відулючення світла по областях і в столиці пов’язане з необхідністю збалансувати енергосистему країни та відновити пошкоджену інфраструктуру.

Київ: графіки відключень на 17 листопада

Для мешканців столиці діятимуть стабілізаційні відключення.

© ДТЕК

Ознайомитися з детальною інформацією та знайти свою адресу в графіках можна на офіційних ресурсах, зокрема, «ДТЕК Київські електромережі».

© ДТЕК

Важливо: Перевіряйте приналежність вашої адреси до певної групи та очікувані години відсутності електропостачання.

Київщина та Дніпропетровщина: оновлені графіки

Також обмеження електропостачання будуть застосовані у Київській та Дніпропетровській областях.

© ДТЕК

У Київській області актуальні графіки відключень на 17 листопада розміщені на сайті ДТЕК.

© ДТЕК

Дніпропетровська область — оновлені графіки для області доступні на ресурсах, наприклад, «ДТЕК Дніпровські електромережі».

«У разі змін у ситуації в енергосистемі та коригування графіків, енергокомпанії обіцяють оперативно інформувати споживачів», — додають енергетики.

Нагадаємо, погодинні відключення світла в домівках українців запроваджено насамперед через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.