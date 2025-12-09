ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
623
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла в Україні на 10 грудня — що вже відомо

В Україні 10 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго" у Telegtam.

Рішення ухвалено через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинили дефіцит потужності в енергосистемі.

У компанії наголосили, що ситуація залишається динамічною, тому тривалість та обсяг відключень можуть коригуватися в режимі реального часу. Споживачам рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Енергетики також закликали громадян до ощадливого споживання електроенергії в періоди, коли живлення відновлюється за графіком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень електроенергії в низці регіонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
623
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie