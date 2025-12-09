- Дата публікації
Графіки відключень світла в Україні на 10 грудня — що вже відомо
В Україні 10 грудня діятимуть погодинні відключення електроенергії.
У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго" у Telegtam.
Рішення ухвалено через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинили дефіцит потужності в енергосистемі.
У компанії наголосили, що ситуація залишається динамічною, тому тривалість та обсяг відключень можуть коригуватися в режимі реального часу. Споживачам рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.
Енергетики також закликали громадян до ощадливого споживання електроенергії в періоди, коли живлення відновлюється за графіком.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень електроенергії в низці регіонів.