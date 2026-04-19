Графіки відключень світла влітку: у Раді повідомили про ситуацію з АЕС

Українців закликають економити електроенергію / © Associated Press

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак суттєвих перебоїв зі світлом цього літа не прогнозують.

Про це сказав член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в ефірі «КИЇВ 24».

Наразі два енергоблоки вже перебувають у ремонті, і надалі роботи проводитимуться поетапно — один за одним. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність енергосистеми навіть у період технічного обслуговування.

Як зазначив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк, енергетики працюють за чітким графіком і мають виконати всі роботи вчасно.

«Ремонтна кампанія на АЕС відбувається поетапно: після завершення робіт на одному блоці одразу розпочинаються роботи на наступному. Це дає змогу уникнути дефіциту електроенергії. Фахівці працюють чітко за графіком — до години, виконуючи як ремонт, так і підготовку палива для стабільної роботи станцій. Наразі два енергоблоки вже проходять ремонт, далі по черзі підуть інші. Тому ми не очікуємо суттєвих змін у роботі енергосистеми», — пояснив він.

За словами нардепа, літо має пройти без жорстких графіків відключень або тривалих перебоїв зі світлом. Водночас він наголосив, що стабільність енергопостачання залежить і від споживачів.

Комунальні послуги та здорожчання електрики — що відомо

Українців закликають і надалі відповідально ставитися до використання електроенергії, особливо у години пікового навантаження, щоб уникнути перевантаження мережі.

Енергетики розраховують, що завдяки злагодженій роботі та дотриманню графіків ремонтів система працюватиме стабільно протягом усього літнього періоду.

Також додамо, що українцям варто уважно стежити за рахунками за електроенергію, адже за борги можуть не лише відключити світло, а й виставити додаткову платіжку — до 6000 грн.