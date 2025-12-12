Графіки відключень YASNO: як зрозуміти, коли світло точно буде

Відключення світла / © ТСН.ua

Українцям, яких електроенергією забезпечує компанія YASNO, для планування чогось наперед, слід орієнтуватися на графік ймовірних відключень світла на тиждень, адже він незмінний. Позначені там білі зони стабільні і завжди мають бути зі світлом, якщо немає екстрених відключень.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Коваленко поділився, що згідно з графіком відключень для його адреси, 12 грудня світла не буде 17 год. протягом доби. Він зауважив — розуміє, що коли світла так мало, то здається, що його немає взагалі.

«Щоб якось планувати, я орієнтуюсь на білі зони в графіках — це той час, коли світло гарантовано має бути, якщо немає екстрених відключень», — написав гендиректор YASNO.

За його словами, слід розуміти, що за вказівкою «Укренерго» графіки відключень світла протягом доби можуть змінюватися багато разів. Графік фактичних відключень надають лише ввечері на наступну добу. Коваленко визнав, що це незручно, але така реальність.

«Якщо потрібно планувати щось наперед — орієнтуйтесь на графік імовірних відключень на тиждень, він незмінний. Білі зони там стабільні і завжди мають бути зі світлом, якщо немає екстрених», — порадив гендиректор YASNO.

Покрокова інструкція:

треба зайти на сайт чи до застосунку YASNO — там буде ваш графік;

після цього слід опуститися вниз і розгорнути вкладку «імовірні відключення»;

орієнтуватися треба на білі зони протягом тижня, коли світло гарантоване має бути.

До слова, у ДТЕК пояснили, чому на заході України менше відключень світла. Річ у тім, що найбільше пошкоджень енергетики зосереджено на сході та в центрі країни, де втрачено значну частину потужностей. Основний обсяг електрики зараз генерується на заході, переважно атомними станціями. Проте доставити електроенергію з заходу до регіонів із дефіцитом складно, оскільки Росія регулярно атакує великі підстанції та магістральні лінії, що забезпечують перетік.