Графіки відключень зміняться: коли українців очікують нові блекаути

Відключення світла / © ТСН

В Україні у березні, квітні та травні відключення світла будуть нетривалими, якщо не буде атак на енергосистему. Але ситуація зміниться у літні місяці. У пікові спекотні дні вечірні відключення неминуче стануть довшими та жорсткішими.

Такий прогноз в ефірі Ранок.LIVE озвучив нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк.

«Теплова та гідроенергетика, які традиційно покривали вечірні стрибки споживання, зазнали критичних пошкоджень і фізично не здатні витягувати систему на собі», — пояснив він.

Єдиним дієвим амортизатором у цій ситуації, за словами нардепа, стає приватний капітал, який масово інвестує в промислові акумулятори (energy storage). Наразі бізнес уже встановив близько 500 мегаватів таких накопичувачів.

«Я думаю, що навіть до осені, до зими цього року вже ми десь матимемо близько 800 мегаватів сториджів. Це дасть можливість також балансувати енергосистему», — резюмував Нагорняк.

Ситуація зі світлом 20 березня

Зазначимо, що у чотирьох областях України 20 березня частково немає електроенергії через російські удари. Водночас у низці регіонів діють графіки погодинних відключень світла, які ввечері зачеплять споживачів по всій країні. Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській і Харківській областях тимчасово залишилася без електроенергії. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Чому в Україні знову відключають світло

За даними енергетиків, головна причина — це пошкодження об’єктів, які потрібні для передавання електроенергії.

«Енергосистема не може передати достатню кількість», — наголосили фахівці.

Також в Україні стало холодніше й похмуріше, через що сонячні станції не виробляють достатньо енергії. Водночас деякі атомні енергоблоки вийшли у планові ремонти.

Ситуація може змінюватися протягом дня. Точний графік відключень краще дивитися:

на сайті оператора системи розподілу

у чатботі;

у соцмережах ДТЕК;

у застосунку «Київ Цифровий».

Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подавання світла споживачам.