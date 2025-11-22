ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Графіки відключення електроенергії на 23 листопада в Україні: коли та де не буде світла

Громадян просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Блекаут

Блекаут / © ТСН

У більшості регіонів України впродовж усієї доби 23 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це пише Укренерго.

Причина запровадження обмежень залишається незмінною — це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни, які призвели до значних пошкоджень енергосистеми.

Час та обсяги застосування графіків

Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть у наступних часових рамках та обсягах:

  • Час: З 00:00 до 23:59.

  • Обсяг: Застосовуватиметься обсяг від 1 до 2,5 черг одночасно.

Крім того, графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Громадян закликають звернути увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Тому украй важливо стежити за оперативною інформацією, яка публікується на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, українські енергетики продовжують відновлювати енергосистему попри постійні російські удари. У ДТЕК повідомили, що ремонти станцій, підстанцій і ліній тривають безперервно, фахівці будують тимчасові схеми живлення та повертають у роботу пошкоджене обладнання.

У компанії зазначили, що найближчим часом завершаться кілька критично важливих ремонтів, що може суттєво зменшити відключення світла — за умови, що Росія не завдасть нових атак.

