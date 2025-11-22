- Дата публікації
Графіки відключення електроенергії на 23 листопада в Україні: коли та де не буде світла
Громадян просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється.
У більшості регіонів України впродовж усієї доби 23 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це пише Укренерго.
Причина запровадження обмежень залишається незмінною — це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни, які призвели до значних пошкоджень енергосистеми.
Час та обсяги застосування графіків
Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть у наступних часових рамках та обсягах:
Час: З 00:00 до 23:59.
Обсяг: Застосовуватиметься обсяг від 1 до 2,5 черг одночасно.
Крім того, графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Громадян закликають звернути увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Тому украй важливо стежити за оперативною інформацією, яка публікується на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, українські енергетики продовжують відновлювати енергосистему попри постійні російські удари. У ДТЕК повідомили, що ремонти станцій, підстанцій і ліній тривають безперервно, фахівці будують тимчасові схеми живлення та повертають у роботу пошкоджене обладнання.
У компанії зазначили, що найближчим часом завершаться кілька критично важливих ремонтів, що може суттєво зменшити відключення світла — за умови, що Росія не завдасть нових атак.