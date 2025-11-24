- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 579
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключення електроенергії 25 листопада: коли у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині не буде світла
У Києві, області, на Дніпропетровщині та Одещині 25 листопада продовжать відключати світло.
Доповнено додатковими матеріалами
У вівторок, 25 листопада, в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях продовжуватимуть діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Енергетики закликають споживачів до максимальної економії, оскільки дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі зберігається. Станом на 22:50 оновили графіки відключення на Одещині.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графіки відключення у Києві
Графіки відключення на Київщині
ОНОВЛЕНО: Графіки відключення світла на Одещині
Графіки відключення на Дніпропетровщині
Нагадаємо, 25 листопада в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.
Раніше в Yasno пояснили причину, чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин.