Графіки відключення електроенергії 25 листопада: коли у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині не буде світла

У Києві, області, на Дніпропетровщині та Одещині 25 листопада продовжать відключати світло.

Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 25 листопада, в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях продовжуватимуть діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Енергетики закликають споживачів до максимальної економії, оскільки дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі зберігається. Станом на 22:50 оновили графіки відключення на Одещині.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки відключення у Києві

Графіки відключення у Києві на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення у Києві на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення у Києві на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення у Києві на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Київщині

Графіки відключення на Київщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Київщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Київщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Київщині на 25 листопада / © ДТЕК

ОНОВЛЕНО: Графіки відключення світла на Одещині

Оновлені графіки відключення світла на Одещині на 25 листопада / © ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла на Одещині на 25 листопада / © ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла на Одещині на 25 листопада. / © ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла на Одещині на 25 листопада. / © ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині

Графіки відключення на Дніпропетровщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині на 25 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, 25 листопада в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Раніше в Yasno пояснили причину, чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин.

