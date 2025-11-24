Відключення світла / © Associated Press

У вівторок, 25 листопада, в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях продовжуватимуть діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Енергетики закликають споживачів до максимальної економії, оскільки дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі зберігається. Станом на 22:50 оновили графіки відключення на Одещині.

Про це повідомляє ДТЕК.

Графіки відключення у Києві

Графіки відключення у Києві на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Київщині

Графіки відключення на Київщині на 25 листопада / © ДТЕК

ОНОВЛЕНО: Графіки відключення світла на Одещині

Оновлені графіки відключення світла на Одещині на 25 листопада / © ДТЕК

Графіки відключення на Дніпропетровщині

Графіки відключення на Дніпропетровщині на 25 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, 25 листопада в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Раніше в Yasno пояснили причину, чому ви платите за світло, яке відключають на 10 годин.