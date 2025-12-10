- Дата публікації
Графіки відключень світла 10 грудня оновили: дані за регіонами
Мешканці цих регіонів можуть перевірити свою адресу, щоб дізнатися точний час відсутності електроенергії 10 грудня.
Компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла на 10 грудня для Києва та області, Дніпропетровської та Одеської областей.
Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.
«Київ: оновлені графіки відключень на 10 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у заяві ДТЕК.
Графіки відключень світла у Києві
Графіки відключень світла у Київській області
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області
Графіки відключень світла в Одеській області
Нагадаємо, 10 грудня «Укренерго» повідомило, що через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Миколаївській та Харківській областях залишилася без світла. В усіх регіонах України цього дня діють погодинні відключення світла для населення і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.