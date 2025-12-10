Графіки відключень світла 10 грудня оновили: дані за регіонами

Графік відключення світла

Компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла на 10 грудня для Києва та області, Дніпропетровської та Одеської областей.

Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.

«Київ: оновлені графіки відключень на 10 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у заяві ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві

Графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області

Графіки відключень світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області

Графіки відключень світла в Одеській області / © ДТЕК

Нагадаємо, 10 грудня «Укренерго» повідомило, що через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Миколаївській та Харківській областях залишилася без світла. В усіх регіонах України цього дня діють погодинні відключення світла для населення і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.