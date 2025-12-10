ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла 10 грудня оновили: дані за регіонами

Мешканці цих регіонів можуть перевірити свою адресу, щоб дізнатися точний час відсутності електроенергії 10 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Графік відключення світла

Графік відключення світла

Компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла на 10 грудня для Києва та області, Дніпропетровської та Одеської областей.

Про це повідомляється у телеграм-каналі компанії.

«Київ: оновлені графіки відключень на 10 грудня. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у заяві ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві

Графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області

Графіки відключень світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області

Графіки відключень світла в Одеській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області / © ДТЕК

Нагадаємо, 10 грудня «Укренерго» повідомило, що через нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Миколаївській та Харківській областях залишилася без світла. В усіх регіонах України цього дня діють погодинні відключення світла для населення і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Дата публікації
Кількість переглядів
654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie