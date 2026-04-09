Графіки відключення світла 10 квітня: де і коли не буде електрики в Україні

Відключення світла / © ТСН.ua

По всій території України запроваджують цілодобові обмеження електропостачання 10 квітня. Графіки відключень діятимуть упродовж усієї доби. Заходи стосуватимуться споживачів у всіх регіонах країни.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про відключення світла в різних областях України.

Графік відключення світла в Києві

У Києві працює розгалужена система з 60 груп:

Група 1: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Група 2: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Група 3: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Група 4: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 5: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Група 6: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Група 7: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 8: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Група 9: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Група 10: 12:00-15:30

Група 11: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Група 12: 13:30-17:00

Група 13: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Група 14: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Група 15: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Група 16: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 17: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Група 18: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Група 19: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 20: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Група 21: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Група 22: 12:00-15:30

Група 23: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Група 24: 13:30-17:00

Група 25: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Група 26: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Група 27: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Група 28: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 29: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Група 30: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Група 31: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 32: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Група 33: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Група 34: 12:00-15:30

Група 35: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Група 36: 13:30-17:00

Група 37: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Група 38: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Група 39: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Група 40: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 41: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Група 42: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Група 43: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 44: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Група 45: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Група 46: 12:00-15:30

Група 47: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Група 48: 13:30-17:00

Група 49: 05:00-08:00, 15:00-18:30

Група 50: 06:00-08:30, 15:30-19:00

Група 51: 06:00-09:30, 16:30-20:00

Група 52: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 53: 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:30-20:30

Група 54: 08:30-12:00, 19:00-21:30

Група 55: 00:00-03:00, 09:30-13:00

Група 56: 10:00-13:30, 21:30-24:00

Група 57: 01:30-05:00, 11:30-15:00

Група 58: 12:00-15:30

Група 59: 03:00-06:30, 13:00-16:30

Група 60: 13:30-17:00

Графік відключення світла в Київській області

За інформацією ДТЕК, на Київщині за командою Укренерго застосують наступні графіки відключення на 10 квітня.

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

За повідомленням ДТЕК, на Дніпропетровщині запровадять наступні графіки відключення на 10 квітня.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графік відключення світла у Вінницькій області / © скриншот / © скриншот

Графік відключення світла в Запорізькій області

У п’ятницю, 10 квітня, по Запорізькій області застосують графіки погодинних відключень (ГПВ):

1.1: 05:30 — 08:00, 21:00 — 24:00

1.2: 12:00 — 17:00

2.1: 07:30 — 11:30

2.2: 00:00 — 03:30, 16:30 — 20:30

3.1: 03:00 — 08:00

3.2: 03:00 — 08:00

4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

4.2: 07:30 — 12:30

5.1: 05:30 — 08:00

5.2: 12:00 — 17:00

6.1: 00:00 — 03:30, 17:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Хмельницькій області

У п’ятницю, 10 квітня, на Хмельниччині вимушено застосовуватиметься Графік погодинних відключень.

Графік відключення світла в Хмельницькій області

Графік відключення світла в Миколаївській області

На Миколаївщині за попередніми прогнозами діятимуть погодинні графіки відключення світла:

1.1 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

1.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30;

2.1 — 09:00 — 11:30; 16:00 — 19:30;

2.2 — 05:30 — 09:00; 19:30 — 20:30;

3.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 11:30;

3.2 — 16:00 — 19:30;

4.1 — 05:30 — 09:00; 17:30 — 19:30;

4.2 — 12:30 — 16:00; 19:30 — 20:30;

5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;

5.2 — 05:30 — 09:00;

6.1 — 05:30 — 09:00;

6.2 — 00:00 — 02:00; 12:30 — 16:00.

Графік відключення світла в Львівській області

На Львівщині 10 квітня застосують наступні графіки відключення світла.

Графік відключення світла в Львівській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 10 квітня буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 04-06, 12-14, 20-22

Черга 1.2: 04-06, 12-14

Черга 2.1: 08-10, 16-18

Черга 2.2: 08-10, 16-18

Черга 3.1: 00-02, 08-10

Черга 3.2: 00-02, 08-10

Черга 4.1: 02-04, 10-12, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 10-12

Черга 5.1: 06-08, 10-11, 18-20

Черга 5.2: 06-08, 10-11, 18-20

Черга 6.1: 06-08, 14-16

Черга 6.2: 06-08, 14-16, 18-20

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Сумській області

У п’ятницю, 10 квітня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

У п’ятницю, 10 квітня, в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла у Рівненській області

У п’ятницю, 10 квітня, графік погодинних відключень електроенергії:

підчерга 1.1 07.00-11.00

підчерга 1.2 07.00-11.00

підчерга 2.1 06.00-08.00, 18.00-21.00

підчерга 2.2 06.00-08.00, 21.00-00.00

підчерга 3.1 08.00-12.00

підчерга 3.2 08.00-12.00

підчерга 4.1 12.00-16.00

підчерга 4.2 12.00-16.00

підчерга 5.1 00.00-03.00, 16.00-20.00

підчерга 5.2 00.00-03.00, 16.00-20.00

підчерга 6.1 03.00-07.00

підчерга 6.2 03.00-07.00

Графік відключення світла у Рівненській області

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині 10 квітня діятиме графік погодинного відключення світла:

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла у Полтавській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 10 квітня 2026 року запроваджений графік погодинного відключення (ГПВ):

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг

з 06:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг

з 11:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг

з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

Графік відключення світла у Полтавській області

Графік відключення світла у Закарпатській області

У Закарпатській області застосують наступні графіки відключення світла:

Графік відключення світла у Закарпатській області

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині також застосують графік погодинних відключень:

Години відсутності електропостачання:

1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

2.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

3.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00

4.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 11:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 11:00

5.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00

5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00

6.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла на 10 квітня:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Чернігівській області

За вказівкою НЕК «Укренерго», 10 квітня в області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ):

Графік відключення світла у Чернігівській області

Нагадаємо, Україна може пройти літній період без обмежень енергоспоживання, якщо не буде нових російських атак на енергетичну інфраструктуру, а планове відновлення генерації триватиме згідно з графіком.