Графіки відключення світла 10 листопада: коли не буде електрики в столиці, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині
В Україні оновили графіки відключень світла на понеділок, 10 листопада.
В понеділок, 10 листопада, у кількох регіонах України діятимуть планові графіки відключень світла.
Про це повідомили в ДТЕК.
Зокрема, обмеження електропостачання заплановані в Києві, Київській області, Дніпропетровщині та Одеському регіоні.
Київ — графіки відключень на 10 листопада
Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оприлюднила графіки.
Київщина — графіки для області
Режим відключення світла вже відомий від «ДТЕК Київські регіональні електромережі».
Зазначимо, що через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають по всіх регіонах України.
Дніпропетровщина — коли не буде світла в регіоні
Актуальну інформацію щодо графіків можна знайти на ресурсах «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Масовані удари по енергетичних об’єктах України значно пошкодили енергосистему.
Одещина
Графіки відключень світла опубліковані «ДТЕК Одеські електромережі».
Усі графіки можуть змінюватися залежно від навантаження на енергосистему та поточної ситуації в регіонах.
