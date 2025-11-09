ТСН у соціальних мережах

Графіки відключення світла 10 листопада: коли не буде електрики в столиці, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині

В Україні оновили графіки відключень світла на понеділок, 10 листопада.

В Україні оновили графіки відключень світла на 10 листопада / © www.freepik.com/free-photo

В понеділок, 10 листопада, у кількох регіонах України діятимуть планові графіки відключень світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зокрема, обмеження електропостачання заплановані в Києві, Київській області, Дніпропетровщині та Одеському регіоні.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Київ — графіки відключень на 10 листопада

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» оприлюднила графіки.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Київщина — графіки для області

Режим відключення світла вже відомий від «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Зазначимо, що через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають по всіх регіонах України.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Дніпропетровщина — коли не буде світла в регіоні

Актуальну інформацію щодо графіків можна знайти на ресурсах «ДТЕК Дніпровські електромережі».

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Масовані удари по енергетичних об’єктах України значно пошкодили енергосистему.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Одещина

Графіки відключень світла опубліковані «ДТЕК Одеські електромережі».

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Усі графіки можуть змінюватися залежно від навантаження на енергосистему та поточної ситуації в регіонах.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

«У разі змін будемо оперативно інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся та поділіться, будь ласка, з родичами і друзями», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія вдарила по енергетиці Полтавщини. Раніше вже доповідали про те, яка ситуація з теплом, світлом та водою в регіоні.

