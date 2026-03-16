Укрaїнa
95
2 хв

Графіки відключення світла 17 березня: де та коли не буде електроенергії

Графіки відключень світла в Україні 17 березня — актуальна інформація по областях.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У низці регіонів України 17 березня знову застосують графіки відключення світла. Головна причина обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго», місцеві обленерго та ДТЕК.

Наразі у більшості областей не планують застосовувати графіки відключення. Також інформація про відключення може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві та області

У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Станом на 16 березня 20:30 відомо, що графік відключення не буде застосовано у всіх чергах. На Київщині теж не застосують графіки відключень світла.

Графік відключення світла в Одеській області

Як повідомили у ДТЕК, 17 березня з 06:00 до 18:00 фахівці іншої енергетичної компанії виконають терміновий ремонт обладнання. У цей час для безпеки робіт буде знеструмлено Одеський район області, зокрема частково Одесу та передмістя. Обʼєкти критичної інфраструктури будуть забезпечені електроенергією. У разі оголошення повітряної тривоги час ремонтів може бути подовжено.

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графік відключення світла в Черкаській області

Наразі відомо, що відповідно до команди НЕК «Укренерго» для промисловості та бізнесу Черкаської області 17 березня з 17:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП).

Де не відключатимуть світло

Відключень світла у Волинській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, та Чернівецькій областях наразі не заплановано. У цих областях можуть з 17:00 до 22:00 застосувати графіки обмеження потужності (ГОП) для підприємств.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.

Також Міненерго України запроваджує нові правила роботи енергосистеми.

До слова, 17 березня, в усіх регіонах України від 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

