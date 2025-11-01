Графіки відключення світла 2 листопада: "Укренерго" повідомило час та тривалість обмежень

Відключення світла 2 листопада будуть у піккові години споживання / © ТСН.ua

Реклама

Національна енергетична компанія «Укренерго» попередила про застосування заходів обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах України в неділю, 2 листопада. Причиною відключень є значні наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які завдали критичної шкоди енергооб’єктам країни. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промисловості.

Про це повідомляє «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Графіки відключень світла для населення

Згідно з офіційним повідомленням компанії, графіки погодинних відключень застосовуватимуться у два основні проміжки часу, коли пікове навантаження на систему є найбільшим:

Реклама

З 08:00 до 11:00 ранку

З 15:00 до 22:00 вечора

Обсяг застосування обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги, уточнили в «Укренерго».

Обмеження для промислових споживачів

Окрім побутових споживачів, 2 листопада будуть застосовані і графіки обмеження потужності для промисловості. Час застосування цих заходів збігається з піковими годинами для населення:

З 08:00 до 11:00 ранку

З 15:00 до 22:00 вечора

В «Укренерго» закликають громадян та підприємства поставитися до ситуації з розумінням, оскільки ці заходи є вимушеними кроками для балансування роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям на тлі пошкоджень інфраструктури.

Компанія окремо наголошує на тому, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Це залежить від поточної ситуації в енергосистемі та потреб у балансуванні, які можуть різко змінитися.

Реклама

У зв’язку з цим, споживачам рекомендовано стежити за актуальною інформацією про відключення на офіційних сторінках місцевих обленерго.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!», — закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко пояснив, що захист енергетичної інфраструктури залежить від ППО. Він пояснив, скільки масованих атак ще може витримати Україна та як захистити енергетичну інфраструктуру від обстрілів РФ.