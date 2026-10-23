Графіки відключення світла 24 жовтня: у яких областях не буде електроенергії

Відключення світла / © Associated Press

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У кількох областях України 24 жовтня знову запроваджуватимуть графіки відключення світла для бізнесу та населення. Причина — наслідки російських атак на енергосистему.

ТСН зібрав інформацію про графіки відключення світла по областях.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

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Група 1: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 2: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 3: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 4: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 5: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 6: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 7: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 8: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 9: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 10: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 11: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 12: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 13: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 14: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 15: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 16: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 17: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 18: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 19: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 20: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 21: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 22: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 23: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 24: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 25: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 27: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 28: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 29: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 30: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 31: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 32: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 33: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 34: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 35: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 36: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 37: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 39: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 40: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 41: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 42: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 43: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 44: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 45: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 46: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 47: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 48: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Група 49: 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 51: 10:00-13:30, 19:00-22:30

Група 52: 00:00-01:00, 10:30-14:00, 20:00-23:30

Група 53: 00:00-02:00, 11:00-14:30, 21:00-24:00

Група 54: 00:00-03:30, 12:00-15:30, 22:00-24:00

Група 55: 01:30-05:00, 13:00-16:30

Група 56: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 57: 04:30-08:00, 14:00-17:30

Група 58: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 59: 07:00-10:30, 16:00-19:30

Група 60: 07:30-11:00, 16:30-20:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 24 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 24 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 24 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

4.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

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Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 24 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 24 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень:

06:00 — 08:00 — 1 черга

08:00 — 22:00 — 2 черги одночасно

22:00 — 23:59 — 1 черга

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Харківщині

У суботу, 24 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки відключення світла. Орієнтовний час відсутності світла за чергами (з урахуванням перемикань):

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-22:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-22:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 10:30-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 24 жовтня, в деяких областях України знову відключатимуть світло. Обмеження стосуватимуться як підприємств, так і звичайних споживачів.

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Раніше повідомлялося, в разі сильних морозів тривалість відключень світла може суттєво зрости. Енергетик назвав регіони, де ризик блекауту найвищий, і пояснив, чи вдасться зберегти опалення в оселях.

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