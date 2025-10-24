ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1632
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключення світла 24 жовтня в Україні: дані за регіонами

Дізнайтеся, коли саме у вашому регіоні будуть застосовані обмеження електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Графік відключення світла

Графік відключення світла

В низці областей України 24 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Зокрема, йдеться про Київ та область, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Сумську та Полтавську області.

Про це повідомили ДТЕК та регіональні обленерго.

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла Київська область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла Дніпропетровська область

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Відключення світла у Запорізькій області

Відповідно до команди «Укренерго», від 07:00 до 23:00 у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно вимикатимуться півтори черги.

Коли не буде світла за чергами (підчергами) з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

  • 1.2: 09:00 — 12:30

  • 2.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

  • 2.2:19:30 — 23:00

  • 3.1: 12:30 –16:00

  • 3.2: 12:30 — 16:00

  • 4.1: 12:30 — 16:00

  • 4.2: не вимикається

  • 5.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

  • 5.2: 16:00 — 19:30

  • 6.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

  • 6.2: 06:30 –09:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) можна переглянути на сайті АТ «Запоріжжяобленерго».

Також від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області

За вказівкою «Укренерго» 24 жовтня від 07:00 до 23:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами — у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Чернігівській області

«Чернігівобленергео» опублікувало графік погодинних відключень світла на 24 жовтня. Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож мешканців регіону закликали стежити за офіційними ресурсами обленерго.

Відключення світла в Сумській області

Графіки погодинних відключень 24 жовтня у Сумській області діятимуть від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ «Сумиобленерго».

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.

Протягом доби графіки погодинних відключень можуть змінюватися, залежно від ситуації в енергетичній системі України.

Відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 24 жовтня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані від 7:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Перелік адрес тут.

До слова очільник підкомітету парламенту з енергетики Михайло Бондар прогнозує «дуже великий ризик», що в Україні вже у грудні-січні не вистачатиме газу, і стверджує, що опалювальний сезон «під дуже великим знаком питання».

Дата публікації
Кількість переглядів
1632
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie