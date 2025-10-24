Графіки відключення світла 24 жовтня в Україні: дані за регіонами

Графік відключення світла

Реклама

В низці областей України 24 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Зокрема, йдеться про Київ та область, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Сумську та Полтавську області.

Про це повідомили ДТЕК та регіональні обленерго.

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня

© ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла Київська область

© ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла Дніпропетровська область

© ДТЕК

© ДТЕК

Відключення світла у Запорізькій області

Відповідно до команди «Укренерго», від 07:00 до 23:00 у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно вимикатимуться півтори черги.

Реклама

Коли не буде світла за чергами (підчергами) з урахуванням часу на перемикання:

1.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

1.2: 09:00 — 12:30

2.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

2.2:19:30 — 23:00

3.1: 12:30 –16:00

3.2: 12:30 — 16:00

4.1: 12:30 — 16:00

4.2: не вимикається

5.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

5.2: 16:00 — 19:30

6.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.2: 06:30 –09:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) можна переглянути на сайті АТ «Запоріжжяобленерго».

Також від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області

За вказівкою «Укренерго» 24 жовтня від 07:00 до 23:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами — у повідомленні.

Реклама

Для промисловості та бізнесу від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Чернігівській області

«Чернігівобленергео» опублікувало графік погодинних відключень світла на 24 жовтня. Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож мешканців регіону закликали стежити за офіційними ресурсами обленерго.

Відключення світла в Сумській області

Графіки погодинних відключень 24 жовтня у Сумській області діятимуть від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ «Сумиобленерго».

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.

Реклама

Протягом доби графіки погодинних відключень можуть змінюватися, залежно від ситуації в енергетичній системі України.

Відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 24 жовтня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані від 7:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Перелік адрес тут.

До слова очільник підкомітету парламенту з енергетики Михайло Бондар прогнозує «дуже великий ризик», що в Україні вже у грудні-січні не вистачатиме газу, і стверджує, що опалювальний сезон «під дуже великим знаком питання».