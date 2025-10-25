ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Графіки відключення світла 26 жовтня у Києві: скільки годин не буде електрики

Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електрики для всіх черг у Києві в неділю, 26 жовтня.

Ірина Ігнатова
Відключення світла

ДТЕК оприлюднило графіки відключень світла у Києві 26 жовтня / © ТСН.ua

У зв’язку з необхідністю стабілізації енергосистеми, у неділю, 26 жовтня у Києві продовжуватимуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Оператор ДТЕК опублікував детальний розклад, за яким світло буде відсутнє для різних черг споживачів.

Графік відключень по чергах на 26 жовтня

Згідно з оприлюдненими графіками, відключення електроенергії для мешканців Києва 26 жовтня відбуватимуться за наступним графіком, розділеним на черги:

Перша черга:

  • 1.1 черга: світло буде відсутнє з 11:30 до 15:30.

  • 1.2 черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00.

Друга черга:

  • 2.1 черга: Світло буде весь день.

  • 2.2 черга: Світло буде весь день.

Третя черга:

  • 3.1 Черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00.

  • 3.2 Черга: Світло буде весь день.

Четверта черга:

  • 4.1 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 20:30.

  • 4.2 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 22:00.

П’ята черга:

  • 5.1 Черга: світло буде відсутнє з 10:00 до 12:30.

  • 5.2 Черга: світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00.

Шоста черга:

  • 6.1 Черга: Світло буде весь день.

  • 6.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00.

“ В разі змін, будемо оперативно вас інформувати», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оператор закликає мешканців ділитися інформацією з родичами та друзями.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що завтра, 26 жовтня, графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.

