Графіки відключення світла 26 жовтня у Києві: скільки годин не буде електрики
Компанія ДТЕК опублікувала графік відключень електрики для всіх черг у Києві в неділю, 26 жовтня.
У зв’язку з необхідністю стабілізації енергосистеми, у неділю, 26 жовтня у Києві продовжуватимуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії.
Оператор ДТЕК опублікував детальний розклад, за яким світло буде відсутнє для різних черг споживачів.
Графік відключень по чергах на 26 жовтня
Згідно з оприлюдненими графіками, відключення електроенергії для мешканців Києва 26 жовтня відбуватимуться за наступним графіком, розділеним на черги:
Перша черга:
1.1 черга: світло буде відсутнє з 11:30 до 15:30.
1.2 черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00.
Друга черга:
2.1 черга: Світло буде весь день.
2.2 черга: Світло буде весь день.
Третя черга:
3.1 Черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00.
3.2 Черга: Світло буде весь день.
Четверта черга:
4.1 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 20:30.
4.2 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 22:00.
П’ята черга:
5.1 Черга: світло буде відсутнє з 10:00 до 12:30.
5.2 Черга: світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00.
Шоста черга:
6.1 Черга: Світло буде весь день.
6.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00.
“ В разі змін, будемо оперативно вас інформувати», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Оператор закликає мешканців ділитися інформацією з родичами та друзями.
Раніше в «Укренерго» повідомили, що завтра, 26 жовтня, графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.