Графіки відключення світла 26 жовтня у Києві: скільки годин не буде електрики

ДТЕК оприлюднило графіки відключень світла у Києві 26 жовтня / © ТСН.ua

У зв’язку з необхідністю стабілізації енергосистеми, у неділю, 26 жовтня у Києві продовжуватимуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Оператор ДТЕК опублікував детальний розклад, за яким світло буде відсутнє для різних черг споживачів.

Графік відключень по чергах на 26 жовтня

Згідно з оприлюдненими графіками, відключення електроенергії для мешканців Києва 26 жовтня відбуватимуться за наступним графіком, розділеним на черги:

Перша черга:

1.1 черга: світло буде відсутнє з 11:30 до 15:30 .

1.2 черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00.

Друга черга:

2.1 черга: Світло буде весь день .

2.2 черга: Світло буде весь день.

Третя черга:

3.1 Черга: світло буде відсутнє з 15:00 до 18:00 .

3.2 Черга: Світло буде весь день.

Четверта черга:

4.1 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 20:30 .

4.2 Черга: світло буде відсутнє з 17:30 до 22:00.

П’ята черга:

5.1 Черга: світло буде відсутнє з 10:00 до 12:30 .

5.2 Черга: світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00.

Шоста черга:

6.1 Черга: Світло буде весь день .

6.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 12:00.

“ В разі змін, будемо оперативно вас інформувати», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оператор закликає мешканців ділитися інформацією з родичами та друзями.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що завтра, 26 жовтня, графіки відключень в окремих регіонах застосовуватимуться від 09:00 до 22:00.