Графіки відключення світла 28 жовтня: дані за областями

В Україні для частини областей 28 жовтня застосовуються графіки відключень світла. Так, відключення електроенергії очікуються у Києві та 10 областях.

Про це повідомили в ДТЕК та обленерго.

Графіки відключень світла в Києві

Графіки відключень світла в Київській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області

Відключення світла в Житомирській області

«Житомробленерго» повідомило, що 28 жовтня у Житомирській області застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії:

для побутових споживачів з 08:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг;

для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 — графіки обмеження потужності.

З графіками погодинних відключень електроенергії можна ознайомитись на сайті.

Відключення світла в Чернігівській області

«Чернігівобленерго» опублікувало графік погодинних відключень (ГПВ) світла, який діятиме в Чернігівській області 28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго». Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.

Відключення світла в Сумській області

У «Сумиобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Сумській області діятимуть такі графіки погодинних відключень світла:

з 08:00 до 11:00 — в обсязі 2 черг;

з 11:00 до 16:00 — в обсязі 1 черги;

з 16:00 до 19:00 — в обсязі 2 черг;

з 19:00 до 22:00 — в обсязі 1 черги, відповідно до команди НЕК «Укренерго».

Відключення світла в Черкаській області

У «Черкасиобленерго» повідомили, що 28 жовтня в Черкаській області з 08:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами):

1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

3.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00

3.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00

4.1 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00

4.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00

5.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 14:00 — 16:00

6.2 14:00 — 16:00

Відключення світла в Полтавській області

У «Полтаваобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Полтавській області графік погодинних відключень світла буде застосовано:

з 8:00 до 11:00 — 2 черги,

з 11:00 до 16:00 — 1 черга,

з 16:00 до 19:00 — 2 черги,

з 19:00 по 22:00 — 1 черга.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Відключення світла в Кіровоградській області

У «Кіровоградобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Кіровоградській області діятиме такий графік погодинних відключень світла:

Черга 1.1: 08-10, 16-18

Черга 1.2: 08-10, 16-18

Черга 2.1: 08-10, 16-18

Черга 2.2: 08-10, 16-18

Черга 3.1: 10-11, 18-20

Черга 3.2: 10-11, 18-20

Черга 4.1: 10-12, 18-19

Черга 4.2: 10-12, 18-19

Черга 5.1: 12-14, 20-22

Черга 5.2: 12-14, 20-22

Черга 6.1: 14-16

Черга 6.2: 14-16

Відключення світла в Харківській області

«Харківобленерго» повідомило, що 28 жовтня у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Вимикатимуться одночасно:

08:00-11:00 — 2 черги,

11:00-16:00 — 1 черга,

16:00-19:00 — 2 черги,

19:00-22:00 — 1 черга.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00

1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00

2.1 08:00-12:00

2.2 08:00-12:00

3.1, 3.2 — не вимикаються

4.1 12:00-16:00

4.2 12:00-16:00

5.1 16:00-19:00

5.2 16:00-19:00

6.1 16:00-19:00

6.2 16:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Відключення світла в Запорізькій області

«Запоріжжяобленерго» поінформувало, що 28 жовтня у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Одночасно вимикатимуться:

з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00 — дві черги,

з 11:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00 — одна черга.

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням часу на перемикання):

1.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

1.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

2.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30

2.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30

3.1, 3.2: не вимикаються

4.1: 11:00 — 14:30

4.2: 11:00 — 14:30

5.1: 15:30 — 18:00

5.2: 15:30 — 18:00

6.1: 14:30 — 18:00

6.2: 14:30 — 18:00

До слова, 27 жовтня «Чернігівобленерго» повідомило, що через російський обстріл у Корюківському районі був пошкоджений важливий енергооб’єкт.