- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 2 хв
Графіки відключення світла 28 жовтня: дані за областями
Відключення електроенергії 28 жовтня охопили 10 регіонів України.
В Україні для частини областей 28 жовтня застосовуються графіки відключень світла. Так, відключення електроенергії очікуються у Києві та 10 областях.
Про це повідомили в ДТЕК та обленерго.
Графіки відключень світла в Києві
Графіки відключень світла в Київській області
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області
Відключення світла в Житомирській області
«Житомробленерго» повідомило, що 28 жовтня у Житомирській області застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії:
для побутових споживачів з 08:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг;
для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 — графіки обмеження потужності.
З графіками погодинних відключень електроенергії можна ознайомитись на сайті.
Відключення світла в Чернігівській області
«Чернігівобленерго» опублікувало графік погодинних відключень (ГПВ) світла, який діятиме в Чернігівській області 28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго». Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.
Відключення світла в Сумській області
У «Сумиобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Сумській області діятимуть такі графіки погодинних відключень світла:
з 08:00 до 11:00 — в обсязі 2 черг;
з 11:00 до 16:00 — в обсязі 1 черги;
з 16:00 до 19:00 — в обсязі 2 черг;
з 19:00 до 22:00 — в обсязі 1 черги, відповідно до команди НЕК «Укренерго».
Відключення світла в Черкаській області
У «Черкасиобленерго» повідомили, що 28 жовтня в Черкаській області з 08:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень світла.
Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами):
1.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
1.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
3.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00
3.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 19:00
4.1 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00
4.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00
5.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
5.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.1 14:00 — 16:00
6.2 14:00 — 16:00
Відключення світла в Полтавській області
У «Полтаваобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Полтавській області графік погодинних відключень світла буде застосовано:
з 8:00 до 11:00 — 2 черги,
з 11:00 до 16:00 — 1 черга,
з 16:00 до 19:00 — 2 черги,
з 19:00 по 22:00 — 1 черга.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Відключення світла в Кіровоградській області
У «Кіровоградобленерго» повідомили, що 28 жовтня у Кіровоградській області діятиме такий графік погодинних відключень світла:
Черга 1.1: 08-10, 16-18
Черга 1.2: 08-10, 16-18
Черга 2.1: 08-10, 16-18
Черга 2.2: 08-10, 16-18
Черга 3.1: 10-11, 18-20
Черга 3.2: 10-11, 18-20
Черга 4.1: 10-12, 18-19
Черга 4.2: 10-12, 18-19
Черга 5.1: 12-14, 20-22
Черга 5.2: 12-14, 20-22
Черга 6.1: 14-16
Черга 6.2: 14-16
Відключення світла в Харківській області
«Харківобленерго» повідомило, що 28 жовтня у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Вимикатимуться одночасно:
08:00-11:00 — 2 черги,
11:00-16:00 — 1 черга,
16:00-19:00 — 2 черги,
19:00-22:00 — 1 черга.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 08:00-11:00; 19:00-22:00
1.2 08:00-11:00; 19:00-22:00
2.1 08:00-12:00
2.2 08:00-12:00
3.1, 3.2 — не вимикаються
4.1 12:00-16:00
4.2 12:00-16:00
5.1 16:00-19:00
5.2 16:00-19:00
6.1 16:00-19:00
6.2 16:00-19:00
Для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Відключення світла в Запорізькій області
«Запоріжжяобленерго» поінформувало, що 28 жовтня у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Одночасно вимикатимуться:
з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 19:00 — дві черги,
з 11:00 до 16:00 та з 19:00 до 22:00 — одна черга.
Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням часу на перемикання):
1.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30
1.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30
2.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30
2.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 19:30
3.1, 3.2: не вимикаються
4.1: 11:00 — 14:30
4.2: 11:00 — 14:30
5.1: 15:30 — 18:00
5.2: 15:30 — 18:00
6.1: 14:30 — 18:00
6.2: 14:30 — 18:00
До слова, 27 жовтня «Чернігівобленерго» повідомило, що через російський обстріл у Корюківському районі був пошкоджений важливий енергооб’єкт.