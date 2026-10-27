Графіки відключення світла 28 жовтня: у яких регіонах діятимуть обмеження (оновлено)

Відключення світла / © ТСН.ua

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Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 28 жовтня, у кількох регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Також обмеження введуть для промислових підприємств. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури через масовані удари РФ.

ТСН зібрав деталі про графіки відключень у регіонах.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

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Група 1: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Група 2: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Група 3: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Група 4: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Група 5: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Група 6: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Група 7: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Група 8: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Група 9: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Група 10: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Група 11: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Група 12: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Група 13: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Група 14: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Група 15: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Група 16: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Група 17: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Група 18: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Група 19: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Група 20: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Група 21: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Група 22: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Група 23: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Група 24: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Група 25: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Група 26: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Група 27: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Група 28: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Група 29: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Група 30: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Група 31: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Група 32: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Група 33: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Група 34: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Група 35: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Група 36: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Група 37: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Група 38: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Група 39: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Група 40: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Група 41: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Група 42: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Група 43: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Група 44: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Група 45: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Група 46: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Група 47: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Група 48: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Група 49: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00

Група 50: 08:30-11:30, 15:30-19:00

Група 51: 09:00-12:00, 16:00-19:30

Група 52: 09:00-12:30, 16:30-20:00

Група 53: 10:30-13:30, 17:00-20:30

Група 54: 11:00-14:00, 17:30-21:00

Група 55: 11:30-14:30, 18:30-21:30

Група 56: 12:00-15:00, 19:00-21:30

Група 57: 13:00-16:00, 19:30-22:30

Група 58: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00

Група 59: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00

Група 60: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00

Графіки відключення світла на Київщині

У середу, 28 жовтня, у Київській області ДТЕК повідомив про наступні графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

У Сумській області 28 жовтня вимикатимуть світло за графіками. Обсяги обмежень визначила компанія «Укренерго».

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

У Черкаській області 28 жовтня відключатимуть світло з 06:00 до 24:00 за розпорядженням «Укренерго».

Години відсутності електропостачання:

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1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

3.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

4.2 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

5.1 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 21:00

6.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

6.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 28 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла:

06:00 — 10:00 — 1,5 черги

10:00 — 15:00 — 2 черги

15:00 — 21:00 — 2,5 черги

21:00 — 23:59 — 1,5 черги

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині

На Житомирщині 28 жовтня діятимуть обмеження споживання електроенергії за розпорядженням «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Харківщині

У Харківській області 28 жовтня з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки відключень електроенергії. Графік вимкнень по чергах:

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 15:00-19:30

2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00

4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00

6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою НЕК «Укренерго», 28 жовтня в Чернігівській області діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):

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Графіки відключення світла на Чернігівщині

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, 27 жовтня, в Україні також діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосували для жителів Київщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини та Житомирщини.

Раніше ми писали, що надскладна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Після атак ворога місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу.

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