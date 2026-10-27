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Графіки відключення світла 28 жовтня: у яких регіонах діятимуть обмеження (оновлено)
В Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла у середу, 28 жовтня.
У середу, 28 жовтня, у кількох регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Також обмеження введуть для промислових підприємств. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури через масовані удари РФ.
ТСН зібрав деталі про графіки відключень у регіонах.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:
Група 1: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 2: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Група 3: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Група 4: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Група 5: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Група 6: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Група 7: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Група 8: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Група 9: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Група 10: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Група 11: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Група 12: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Група 13: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 14: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Група 15: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Група 16: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Група 17: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Група 18: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Група 19: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Група 20: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Група 21: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Група 22: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Група 23: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Група 24: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Група 25: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 26: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Група 27: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Група 28: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Група 29: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Група 30: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Група 31: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Група 32: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Група 33: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Група 34: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Група 35: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Група 36: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Група 37: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 38: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Група 39: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Група 40: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Група 41: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Група 42: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Група 43: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Група 44: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Група 45: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Група 46: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Група 47: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Група 48: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Група 49: 07:30-11:00, 14:30-18:00, 22:30-24:00
Група 50: 08:30-11:30, 15:30-19:00
Група 51: 09:00-12:00, 16:00-19:30
Група 52: 09:00-12:30, 16:30-20:00
Група 53: 10:30-13:30, 17:00-20:30
Група 54: 11:00-14:00, 17:30-21:00
Група 55: 11:30-14:30, 18:30-21:30
Група 56: 12:00-15:00, 19:00-21:30
Група 57: 13:00-16:00, 19:30-22:30
Група 58: 06:00-08:00, 13:30-16:30, 20:00-23:00
Група 59: 06:00-09:00, 14:00-17:00, 20:30-24:00
Група 60: 06:00-09:30, 14:00-17:30, 22:00-24:00
Графіки відключення світла на Київщині
У середу, 28 жовтня, у Київській області ДТЕК повідомив про наступні графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
У Сумській області 28 жовтня вимикатимуть світло за графіками. Обсяги обмежень визначила компанія «Укренерго».
Графіки відключення світла на Черкащині
У Черкаській області 28 жовтня відключатимуть світло з 06:00 до 24:00 за розпорядженням «Укренерго».
Години відсутності електропостачання:
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
3.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
4.2 06:00 — 08:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
5.1 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 21:00
6.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
6.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
Графіки відключення світла на Полтавщині
Через складну ситуацію в енергосистемі 28 жовтня на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла:
06:00 — 10:00 — 1,5 черги
10:00 — 15:00 — 2 черги
15:00 — 21:00 — 2,5 черги
21:00 — 23:59 — 1,5 черги
Графіки відключення світла на Житомирщині
На Житомирщині 28 жовтня діятимуть обмеження споживання електроенергії за розпорядженням «Укренерго»:
Графіки відключення світла на Харківщині
У Харківській області 28 жовтня з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки відключень електроенергії. Графік вимкнень по чергах:
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 15:00-19:30
2.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-21:00
4.1 10:00-12:30; 19:30-23:00
4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-15:00; 19:30-21:00
6.1 12:30-15:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-15:00; 23:00-24:00
Графіки відключення світла на Чернігівщині
За вказівкою НЕК «Укренерго», 28 жовтня в Чернігівській області діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, 27 жовтня, в Україні також діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосували для жителів Київщини, Сумщини, Черкащини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини та Житомирщини.
Раніше ми писали, що надскладна ситуація склалася в Конотопі Сумської області. Після атак ворога місто вже четверту добу має серйозні проблеми з електропостачанням, а значна його частина залишилася без газу.