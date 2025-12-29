Графіки відключення світла 30 грудня: в кого та коли не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК та регіональні обленерго.

За інформацією енергетиків, графіки впроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Через це у більшості областей 30 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.

Наразі відключення світла 30 грудня на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Закарпатті та Волині не заплановані.

Як повідомили у ДТЕК, на Одещині не працюють графіки відключення світла, через масовані атаки РФ по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці графіки відключення для правого та лівого берега дещо відрізняються. Відомо, на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення. А за інформацією ДТЕК на правому березі Києва діятимуть наступні відключення:

Графіки відключення світла у Києві / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Київській області

На Київщині діятимуть такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Київській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині діятимуть такі графіки відключення:

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графіки відключення світла у Сумській області

Завтра, 30 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго». Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України. Наразі відомо про наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла у Сумській області.

Графік відключення світла у Житомирській області

У Житомирській області запровадять наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Житомирській області

Графіки відключення світла у Полтавській області

У Полтавській області будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) з 0:00 до 23:59 30 грудня 2025 року в обсязі 5 черг. Графік відключення матиме такий вигляд:

Графіки відключення світла у Полтавській області

Графік відключення світла у Харківській області

У вівторок, 30 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Графіки відключення світла у Запорізькій області

30 грудня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Тернопільській області

За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми — завтра, 30 грудня, для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Графік відключення світла у Тернопільській області

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області діятимуть наступні графіки відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Електроенергія у підчерг буде відсутня в такі години:

підчерга 1.1 — з 12:00 до 16:00;

підчерга 1.2 — з 10:00 до 14:00;

підчерга 2.1 — з 10:00 до 14:00;

підчерга 2.2 — з 08:00 до 12:00;

підчерга 3.1 — з 06:00 до 10:00;

підчерга 3.2 — з 06:00 до 10:00;

підчерга 4.1 — з 20:00 до 24:00;

підчерга 4.2 — з 18:00 до 22:00;

підчерга 5.1 — з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00;

підчерга 5.2 — з 16:00 до 20:00;

підчерга 6.1 — з 14:00 до 18:00;

підчерга 6.2 — з 14:00 до 18:00.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині застосують на завтра такі графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області

Графік відключення світла у Миколаївській області

У Миколаївській області попередній прогноз по застосуванню ГПВ на 30 грудня в розрізі підчерг має такий вигляд:

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ВІВТОРОК, 30 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 11:00 — 14:30;

1.2 — 14:30 — 18:00;

2.1 — 11:00 — 14:30;

2.2 — 05:30 — 07:30; 18:00 — 21:30;

3.1 — 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

4.1 — 14:30 — 18:00;

4.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;

5.1 — 05:30 — 07:30;

5.2 — 11:00 — 14:30;

6.1 — 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

6.2 — 18:00 — 21:30.

Графік відключення світла у Черкаській області

Черкаській області 30 грудня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графік відключення світла у Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 30 грудня діятиме такий Графік погодинних відключень (ГПВ).

Графік відключення світла у Чернігівській області

Графік відключення світла у Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 30.12.2025 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Нагадаємо, у вівторок, 30 грудня, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

На Київщині триває цілодобова ліквідація наслідків масованого обстрілу, що стався минулої суботи. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло до осель мешканців області.